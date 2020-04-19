【多圖】鄭秀文教你點食紫薯減肥：包你瘦過碌番薯

樂壇天后鄭秀文（Sammi）為了保持Fit爆身形經常做運動訓練，健康飲食亦相當注重。昨天（19日）她拍攝了一條影片，教大家食紫薯減肥。影片開始Sammi笑言自己今天穿到像紫薯一樣介紹：「如果大家有記憶嘅話，我以前都有介紹紫薯，因為我好鍾意食紫薯，但我有一排冇食，不過最近就好想食返，於是我就落街市買啦。」

Sammi食紫薯嘅方法有好多種。（IG：sammi_chengsauman）

其實有不少人都誤會紫薯都是紫番薯，Sammi提醒大家不要混淆：「紫薯同紫番薯完全唔係同一樣嘅嘢嚟，簡單啲嚟講，紫番薯高卡路里高過紫薯亦甜過紫薯我覺得，其實紫番薯都平過紫薯好多。」

注意飲食係Sammi咁fit其中一個原因。（IG：sammi_chengsauman）

如果大家減肥想吃紫薯能再快一點看見成果，Sammi說了一個非常簡單的方法：「蒸熟咗之後可以將佢放入雪櫃，唔好擺冰格。雪佢一晚再將拎出嚟整熱，咁會產生一種抗性澱粉。抗性澱粉係食落肚冇咁易吸收，所以簡單嚟講卡路里吸收少咗。其實白飯都可以咁做，如果你好鍾意食飯想食多碗你都可以用呢個方法，咁會吸收少咗澱粉質，如果減肥朋友可以試下。」最後Sammi稱食紫薯還有很多的學問，笑言：「日日食紫薯包你瘦過碌番薯。」

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