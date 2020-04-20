洲際酒店關閉展開三十個月大翻新　郭可盈林文龍重遊當年婚宴場地

洲際酒店係香港人嘅集體回憶之一，唔少藝人都喺呢度舉行婚宴。4月20日洲際正式關閉，進行長達30個月嘅翻新工程。16年前喺呢間酒店結婚嘅郭可盈林文龍，專誠趁最後一日營業，帶埋囡囡重遊舊地緬懷一番。

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郭可盈貼出當年婚禮照片。（IG：@khy_official）

郭可盈林文龍2004年3月10日拉埋天窗，正正喺呢間酒店筵開數十席大宴親朋。可盈一家喺4月19日酒店關閉裝修前一日，帶埋囡囡重遊舊地，食下午茶入酒店房，仲返回當年婚禮場地長樓梯。可盈話：「滿載幸福美麗的回憶～香港洲際酒店InterContinental Hong Kong last day了，今天當然要重遊舊地，當年的新房、各種的點滴...將永遠留在我們心中！重修後再見！」

郭可盈林文龍帶埋囡囡回到婚禮呢條樓梯。（IG：@khy_official）

郭可盈佢地仲坐低HIGH TEA。（IG：@khy_official）