【多圖】內地口罩直播主電眼迷人　王思聰打賞10萬被笑中伏

內地美女直播主，往往有一班電競迷支持，而粉絲出手更是相當誇張，不惜一擲萬金為博紅顏注意，不過這些人氣直播主經過濾鏡修飾，出鏡樣貌跟真身可以有翻天覆地的變化，近日內地鬥魚直播主「一條小團團」，獲得超級富二代打賞10萬人民幣，一度成為網上熱搜，而她的黑歷史也隨之曝光，尤其是她真正樣子，更令人有中伏感覺。

內地直播主「一條小團團」，戴上口罩只露出電眼，仍能俘虜萬千粉絲。（網上圖片）

內地人氣直播主「一條小團團」，以直播玩《絕地求生》、《英雄聯盟》而出名，雖然她長期戴著口罩，但水汪汪大眼睛，加上雪白肌膚，甜美聲線，出道後已經俘虜了一班宅男粉絲，連內地富二代，萬達集團老闆王健林兒子王思聰，也是小團團的粉絲，而他出手打賞也非常人能及，近日便試過一晚花了10萬元人民幣購買虛擬禮物送給小團團，豪氣舉動，成為網民羨慕對象。

小團團直播時相當可愛，不少網民都會課金買禮物送給她。（星探女王微博）

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但去年經過「喬碧蘿殿下」事件，美女直播主因忘了開濾鏡，露出了大媽的真身，令大批網民崩潰。現在小團團長期戴著口罩，加上明顯使用了濾鏡，令人對她真面目十分好奇，更有網民將小團團起底，指她試過有5次在鏡頭前完全露面，其中一次更不慎現出真身，臉頰寬闊，臉上有雀斑，豬膽鼻也十分明顯，唯一可取是有漂亮眼睛，而經過濾鏡加持，搖身一變成為人氣美女直播主，令人有中伏感覺，虛擬世界大家還是不要太認真。

同場加映：

內地著名直播主「喬碧蘿殿下」，雖然從不露臉，僅以卡通圖案及豐滿身材示人，由於她嗓音甜美，而她亦不時在網上發出美圖，令不少粉絲都相信她的真人必屬美女，直至她在直播時忘記開濾鏡，真身竟然是一位肥胖大嬸，令數十萬粉絲瞬間崩潰，懷疑人生。

下圖有喬碧蘿殿下現真身畫面：