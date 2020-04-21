蔡嘉欣曬行山照留言「感謝疫情」　被網友圍轟：冇品定冇腦！

因應新冠肺炎（新型冠狀病毒、COVID-19）疫情，政府4月21日宣佈繼續延長限聚令，香港人放假盡量留喺屋企，出外都選擇郊區呼吸新鮮空氣。港姐蔡嘉欣呢日都同家人去行山，但就因為IG Post留言第一句「感謝疫情」，引來網友圍插。

蔡嘉欣一向喜歡陽光玩遊戲。（IG：@kayan_c）

+ 5 + 4 + 3

《香港電影我撐場民選大獎2020》全民一人一票，用行動撐本土！

https://hkmovies2020.hk01.com

旗艦智能手錶 Series 5、Dyson風筒等豐富獎品等你贏！

就係因為第一句「感謝疫情」挑起網友神經，大鬧嘉欣：「醫護做到揾命搏，作為公眾人物唔鼓勵人stayhome仲感謝疫情比你去行山，冇品定冇腦﹗」蔡嘉欣自知失言逐位網友回應：「前排我身邊也有朋友家人確診，我也因此隔離。我還是感謝疫情讓我可以留在家2星期整頓自己的思想。如果感謝疫情感謝2字，就是你心目中的輕視、惡毒、帶有咀咒思想...ok沒辦法，只希望你以後能活得開心輕鬆一點。」

蔡嘉欣去行山分享靚相，但因為留言中用詞引嚟網友不滿。（IG：@kayan_c）

對於有網友留言話「希望全家快d(啲)中肺炎 !」蔡嘉欣亦正面回應：「如果有一日我全家中肺炎而死，我會記住你，至少我們的死會為你帶來快樂，咁都值得。」佢亦更新IG POST話：「P.S. 選擇寫感謝疫情，感謝2字沒有要看輕疫情嚴重性的意思，只是想表達在艱難的疫情下，我們還是可以找到值得感謝感恩的事，勉勵大家在逆境中依然能有好的心態，保持正能量！愛大家。」