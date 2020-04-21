【多圖】超模何穗演繹Victoria's Secret：性感是面對真的自己

美國品牌Victoria’s Secret（維多利亞的秘密）昨日（20日）宣布周冬雨成為大中華區代言人之後，繼而發布了「性感如此」的系列短片，當中也包括同為大中華區代言人何穗為品牌演繹的最新廣告。

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在何穗看來，「性感是真實的樣子，它可以不完美。以前會覺得自己很高，跟身邊的朋友格格不入，但現在我把她看作是特點，它成就了現在的我。我不會用性感來形容自己，但我覺得我有的時刻是性感的，早上拉開窗簾透過窗簾的第一縷陽光；你運動大汗淋漓的時候；為在乎的人做一頓飯，性感就是面對真的自己。」

相中的何穗身穿休閒、優雅、運動、性感等風格不同的內衣，展示出白到發光的肌膚，大騷性感迷人的健康身材，令人難以轉移視線。

點擊下圖睇何穗為維密演繹的最新廣告大片：

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出生於1989年的何穗身高178cm，五官硬朗英氣，皮膚光滑白皙，是國際超模之一。亦是繼劉雯之後，第二位登上維密大騷的東方超模，八次參與維密行騷，是至今登維密次數最多的亞洲超模。2018年9月，她與奚夢瑤共同擔任維多利亞的秘密大中華區品牌大使。