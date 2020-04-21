田蕊妮正式完約5日即宣布新動向　開公司做老闆獲粉絲支持

視后田蕊妮上周四（16日）在IG宣布與TVB結束12年賓主關係，回復自由身，不少粉絲都好關心她的去向。今日（21日）阿田終於公布好消息，她在IG Post出幾張近照，透露正式展開新生活，更成立新公司做老闆！

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田蕊妮日前在IG宣布與TVB結束12年賓主關係，回復自由身。（IG@tinyuilee）

阿田在IG寫道：「Start！Everything’s starting ... anew！我好喜歡start呢個字，佢可以解讀成開始，開創，開闢，啟動，起點，開幕……等等等。今日我開始我嘅工作喇，開始工作之餘仲開咗個New Page，開咗個新專頁之餘仲開咗間公司。感謝我呢位百般武藝集於一身嘅助理starting with me，感謝各方專貴嘅客戶支持我嘅New Start。」

今日（21日）阿田在IG Post出幾張近照，透露正式展開新生活，更成立新公司做老闆！（IG@tinyuilee）

雖然阿田未有透露公司方向及工作內容，但相信她為此已經籌謀了一段時間，原來她在完約後翌日已經開設了新的Facebook專頁。去年8月她在Facebook發文引起內地網民指責，更有人在微博留言攻擊她，揚言要全面封殺她。而阿田主演劇集《她她她的少女時代》在微博的宣傳近乎絕跡，連TVB的官方微博也甚少為該劇宣傳。之後傳出阿田與TVB提前解約的消息，直至今年1月，阿田宣布會在4月完約後正式離巢。而阿田在完約5日後即宣布新動向，不少粉絲都留言表示支持，亦有不少人好奇她的新工作，期待阿田宣布更多詳情！

阿田早在完約後翌日已經開設了新的Facebook專頁。（Facebook截圖）