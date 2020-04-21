任噏亂評 ｜《十八年後的終極告白》絕對好睇　陳山聰演技大爆發

《十八年後的終極告白》昨日播出第一集，雖然這部隔了年半才播放的劇集被喻為倉底貨，大家都不看好，但看畢首集後卻令人有驚喜，不似是一般被遺棄的倉底劇。

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《十八年後的終極告白》圍繞著十八年前的一單兇殺案而展開，七位涉事人當年埋下一具屍體，卻在十八年後被發現，七人方寸大亂，而昨晚一集其中一人已被殺害，明顯有人開始滅口！

只係第一集已經死咗一個，唔通呢集係幻想？定時光倒流？（劇照）

在首集中，一改TVB以往拖劇情的弊病！今次在第一集已經帶出不少人物，而且每人的關係脈絡清楚，七位埋屍人一個圈子，黃智雯為首是警察一方，有一個大財團和黑幫在劇中搭線。而在劇情推進方面，第一集而知當年一事，亦清楚展開七人間的互相猜忌、甚至是殘殺，陳山聰在黑幫有對頭人，譚俊彥是成功人士，何遠東的家庭背景，以一集的時間來說，其實資料交代得足夠之餘，劇情推進也是夠快！

蕭徽勇第一集出場就死咗。（螢幕截圖）

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此外，昨日陳山聰的現出也令人眼前一亮，除了一身肌肉令人讚嘆之外，山聰飾演粗聲粗氣的小混混原來十分有一手，除了夠無賴之外，也感受到他一往無前的心態，將角色整個變得立體化，再不需要多加描述。其實山聰在上年的《金宵大廈》的演出而大獲好評，那套是他第一次擔正男一的劇集，卻被同劇的李施嬅搶去風頭，今次暫已他卻比譚俊彥氣勢更強勢，上年視帝呼聲雖有但不高，今年難道可以憑此劇黑馬殺出？

陳山聰同何啟南齊齊爆肌好好睇。（網上圖片）