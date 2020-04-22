【多圖】三上悠亞跟潮流玩「脫毒挑戰」貼舊照　網民︰差啲唔認得

近年社交平台間中也會流行「回帶」，即是重貼自己的舊相，自嘲一下之餘，也回顧以往的自己。近日日本網民在Twitter再興起一股「回帶熱」，不過是非一般的，他們把這命名為「#垢抜けた選手権2020（脫毒大賽2020）」，連人氣AV女優小天后三上悠亞也有玩，她在Twitter貼出自己19歲時跟現在26歲的相片，當時仍是組合SKE48成員的她，外表比起現在明顯稚嫩。

三上悠亞貼出19歲時的相。（Twitter@yua_mikami）

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三上悠亞日前也跟貼潮流在Twitter玩Challenge，貼出自己19歲跟26歲的對比圖，19歲的她仍在偶像團體，除了打扮造型不同外，膚色也比現在黑，而且一臉稚氣，對比現在的火辣性感，當時還是少女的她就Sell青春可愛。她本人留言指自己在不同方面都成長了很多。

粉絲留言貼了偶像17歲時的青澀照片。（Twitter@masanobu1005）

同時對比了三上悠亞現在的樣子。（Twitter@masanobu1005）

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粉絲們也在留言欄再找回三上悠亞一些舊照，分別是17歲和19歲的照片，為她做對比，現在的她除了更會打扮和化妝不同了，網民直指認不出是同一人，不過粉絲就紛紛示愛無論是哪個她都喜歡。事實上，三上悠亞以SKE48成員出道後，曾傳過出道前就輕微「維修」過，幾年前也流傳過一些13到15歲的照片，不過，粉絲們就力挺她的努力，並沒有太在意傳聞。

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