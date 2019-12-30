【多圖】三上悠亞接班人誕生　18歲日本美少女高中畢業即拍寫真　

清純可愛，鄰家女孩外貌的女星，一直是無數男士的幻想，剛滿18歲的水著新星寺本莉緒，模樣似足三上悠亞，雖然身高只得150cm，卻有著誇張身材，被譽為「升級版三上」，而為慶祝明年3月底高中畢業，將會推出首本寫真集，到時一直隱藏著的無敵上圍，會在洛杉磯大解放，現時先回顧一下她的出道經過，順道一覽她的靚相。

日本女星三上悠亞是無數男士的偶像，現時竟然有接班人。（三上悠亞IG圖片）

18歲的寺本莉緒，外貌激似三上悠亞。（寺本莉緒IG圖片）

日本水着女星寺本莉緒，自從2017年拍攝補習社廣告，斯文氣質美少女形象，讓她一鳴驚人，去年參選雜誌《Miss Magazine》選美奪得亞軍而正式入行，雖然寺本莉緒身高只得150cm，但身形嬌小玲瓏的她，卻有著誇張上圍，而且因為外貌似性感女神三上悠亞，被網民封為「升級版三上」，至今已迷倒不少粉絲，雖然她拍過不少水着靚相，但始終未有太過大膽的演出。

寺本莉緒在2017年拍攝的補習社廣告，當時她仍未被發現擁有天賦身材。（寺本莉緒IG圖片）

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轉眼間寺本莉緒已經18歲，為慶祝她明年3月底高中畢業，將會到美國洛杉磯拍攝首本寫真集，相信會比現時的水着照片更加性感，而隱藏了18年驕人身材的秘密，在新作中將會給粉絲大派福利，這位媲美三上悠亞的新星，未來肯定前途無限，粉絲要留意啦。

甜美笑容加上驕人上圍，寺本莉緒被封為升級版三上悠亞。（寺本莉緒IG圖片）