《慾罷不能》參賽者亂嚟被迫改制減獎金　仲有人一齊沖涼咬耳仔？

Netflix情慾真人Show《慾罷不能》（Too Hot to Handle）短短上架4日就Hit爆全球，劇情刺激過坐過山車。一眾約炮高手對性愛的飢渴有增無減，更日日輪流犯規，令原本10萬美元（約77萬港元）的獎金扣至7萬5千美元。整個過程中，有人安分守己，有人因為沒有進步而被趕離場，亦有型男美女加入，究竟最後誰能成為大贏家？

《慾罷不能》靠禁慾挑逗觀眾 女參賽者玩得放：全部男人我都想要

《慾罷不能》（Too Hot to Handle）短短上架4日就Hit爆全球。（Netflix圖片）

Haley繼續自大被主持趕走 參賽人數反增

參賽者到達度假村後，需要遵守「禁慾」的規條，如果有任何人犯禁獎金都會按比例扣減。由起初對性愛的飢渴及對罵互跣，確實是看得觀眾拍爛手掌，但去到後期各人都肯敞開心扉面對過往傷痛，與人建立深層的情感交流才發生關係，絕對令人刮目相看。可惜去到中段，Haley因狂妄自大不接受改進而被虛擬機械人主持Lana趕走。同時Matthew雖然在心靈上得到了領悟，但因為沒有適合的參賽者而選擇離開，不過節目就為大家加入四位新成員：Bryce、Kori、Madison和Lydia，人數由10變成12。

經過參與不同工作坊，大部分參賽者能夠增強自身領悟。本來David、Sharron及Rhonda陷入了三角戀，David亦因珍惜跟Sharron的兄弟情而退出成全兩人，最終Sharron與Rhonda由情人終成眷屬。另一邊廂，幼稚的Harry變得更成熟，解決跟Francesca的感情問題而成為情侶。

+ 3 + 2

Kori與Madi遭踢出局 10人瓜分7.5萬美元

獎金經過Francesca和Harry犯了「限啪令」、Sharron跟Rhonda的多次熱吻、Chloe跟Kori偷吻等，獎金被扣至7萬5千美元（約58萬），要12人平分的話，每人只能分到6250美元（約4萬8港元）。在宣布贏家前24小時，主持人Lana突然大逆轉踢走新加入的Kori和Madison，理由是「沒有成長」，人數最後變回10人，記者相信此舉是節目效果多於一切。到最後要選出大贏家的時候，Lana宣布所有人都有所成長，故所有人都是大贏家Happy Ending。

點擊下圖看新加入的成員：

+ 4 + 3 + 2

觀眾：Kelz頭腦最清醒才是贏家

可惜觀眾對於賽果似乎不太滿意，更戥安守本分的Nicole、Kelz及David不值，並指Kelz面對全裸的Francesca都能保持頭腦清醒才是贏家。另外，有網民直言Francesca、Harry、Sharron、Rhonda、Chloe、Bryce等人都因為犯禁而令獎金被扣減。儘管兩對情侶確實是有很大改變，但始終都不值得原諒。