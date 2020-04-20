《慾罷不能》焦點不在互相挑逗　違反「限啪令」隨時損失幾萬蚊？

Netflix推出過多套人氣劇集及電影，不過真人Show方面絕對唔輸蝕。日前才上架的情慾真人Show《慾罷不能》（Too Hot to Handle）成功掀起熱話，除了在外國Hit爆，更登上香港Netflix點播排行榜首位！節目邀請了10位飢渴的約炮專家，如果要成功捧走獎金，就要在一個月內乖乖「禁慾」，無論受到任何引誘都不能破戒。刺激的情節簡直看到觀眾面紅耳熱，不過最吸引人的就是看一班參賽者對罵互跣！

《慾罷不能》上架即登點播榜首。（Netflix圖片）

在十位參賽者到達度假村後，他們對於「禁慾」這回事毫不知情，更互相討論希望能夠跟誰啪啪啪。來到第二集，虛擬機械人主持Lana向眾人解釋玩法的時候，特別解釋到節目挑選參眾人得原因是他們過往一直都是沒有意義地約炮，而不是真誠地與人交往。而入住這個度假村的目的是為了幫助他們在私人關係中建立更深層的情感交流，並學習在先與另一半建立更深層的關係才進行肉體交流。當得悉在這段時間完全禁止任何形式的性行為，幾乎所有人都崩潰，更有參賽者忍不住痛哭流淚。

點擊下圖認識節目中的10位參賽者：

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由於10萬美元（約77萬港元）的獎金要瓜分，故有人破戒大家就分得愈少，但仍然有人不理會眾人的利益而犯禁。來自澳洲的Harry只得23歲，擁有俊朗的外表和6尺的身高，成功吸引到Chloe和Francesca。不過Harry由一開始就看中比自己大兩年的Francesca，兩人因外表和身材而互相吸引，繼而在情不自禁底下而熱吻起來，3000美元就這樣不翼而飛。幼稚的Harry跟兄弟們訛稱Francesc採取主動，更在眾人面前令女方難堪。

在大家忙着追究誰才是主動方的同時，Francesca的小跟班Nicole竟然因為護主深切而跟「耶穌」Matthew及Rhonda鬧交。其實在得知有人破戒，Rhonda已經表示非常不爽，皆因當她非常努力地壓抑自己的慾望的時候，竟然有人不足1日便犯禁，更指就算自己有多努力也很難防止他人去「禁慾」，因為人總是自私和狡猾的。而「黑豹」Kelz就認為根本不應該跟金錢對着幹，更直言要擔起性愛警察一職，禁止其他參賽者行差踏錯。

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被Harry矇騙的參賽者都開始排擠Francesca和Nicole，更開始在背後討論Francesca，指她控制慾超強，更攻於心計去設法得到自己想要的東西，如果不成功就會開始搞破壞。當Francesca回到房間時，看到Harry正跟Rhonda一齊躺在床上聊天，嬲到立即離開，還直斥Harry是個渣男，而所有被他慫恿的人全部都要吃屎。因接受不了大家的冷淡對待，Francesca決定跟Nicole上映一場女女接吻戲，同大家攬炒齊齊損失金錢。雖然Francesca是受害者，但她這個魯莽的行為都證明她是個搞破壞的女人。