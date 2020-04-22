鄧紫棋解約後成立「棋士聯盟」一周年　貼文慶祝：雨後總有陽光

去年3月G.E.M.（鄧紫棋）突然在社交網站宣布已經同合作了11年的公司「蜂鳥音樂」結束合作關係，並以千字文訴心聲，暗指公司對其有「不公」、壓迫」等的行為。在G.E.M.解約後她作獨立發展，成立個人工作室以及後援會，沒想到時間過得那麼快，後援會「棋士聯盟」不經不覺間已經成立一年。近日G.E.M.感觸地寫下文章祝賀之餘，更向廣大粉絲講出了內心說話，表示經歷風雨之後總會看見陽光。

G.E.M.因為《我是歌手》而在內地爆紅。（視覺中國）

據G.E.M.曾經講道，原來在她2014年時參加內地綜藝節目《我是歌手》，當時她因為該節目而在內地人氣急升，沒想到在《我是歌手》總決賽大約一星期前，她被公司要求續約，否則不讓她參加總決賽。提出解約的她只好將事情交給律師處理，雙方對簿公堂，而前公司更被發現原來一早就用「鄧紫棋」這個名字註冊商標及相關影音版權使用權，一度令外界非常擔心她日後難再用鄧紫棋這個名去發展音樂事業。

即使前路有多麼難行都好，G.E.M.亦一直面對困難走下去，帶著團隊重新出發，這一年來她經歷不少事情，而4月20日就是後援會「棋士聯盟」的一周年，就在微博寫下貼文向廣大粉絲致謝：「雖然只是短短一年，卻像過了幾個世紀。每一天都有新難關，時有氣餒，時有困惑。但是，這當中每跨過一次困難或者完成一些挑戰所收穫的滿足感，也是我以前從來沒有過的。」而她亦坦承在人前裝得堅強似的，其實在背後她有好多時候是脆弱的。

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G.E.M.的後援會已經成立一年。（視覺中國）

G.E.M.亦對於過去自己的選擇不感後悔，一直相信雨後總會見到陽光的正能量想法：「以前經歷過太多風風雨雨，讓我真真切切的知道雨後總有陽光。所以無論怎麼樣，我都不會放棄。最最最壞的打算，也就是一次又一次地，重新開始。」不少粉絲都支持她的決定，同她共同走下去。