陳喬恩公開詳細減肥餐單兼豐胸秘方　竟嫌自己胸大着衫不好看

現年41歲，有台灣「電視劇女王」之稱的陳喬恩單身多年，最近終於蜜運成功。她去年參加大陸綜藝節目《女兒們的戀愛》結識了細她9年的馬來西亞富二代男友艾倫（Alan），共譜姊弟戀，還Sweet爆公開認愛。戀愛中的女生由於有愛情滋潤自然特別靚，但也特別容易出現幸福肥。 雖然陳喬恩拍拖後的身材依然好fit，但她早前因為穿上鬆身衫而被猜測懷有有孕，她特地於微博上出post澄清，並公開了自己的詳細減肥餐單表示希望減肥成功。

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陳喬恩與富二代男友Alan。(節目截圖)

其實她最近正在進行一個10日減3KG的挑戰，她公開減肥食譜後，竟然有網民問她有否豐胸食譜，於是她再出post表示：「老實說我覺得胸這種東西應該是天生的，並不存在第二次發育之類的，如果問我的話，就是從小到大我都不愛吃青菜水果只愛吃肉，內臟、腦類、豬腳這些東西，也不吃木瓜，那現在開始食補吧！」 之後她又補充說：「還有我個人是泡澡狂，每天有空就愛泡澡，這個不知道有沒有用？」 間接傳授了她的豐胸秘方。對於有網民大讚她身材好，並不需要豐胸，她卻表示：「真的！胸大穿衣服不好看。」真是有苦自己知。

陳喬恩身材好好。(微博圖片)

點擊下圖逐格睇陳喬恩詳細減肥餐單以及佢嘅靚相：