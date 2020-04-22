邵珮詩收埋圈中男友四年極低調　富家女配屋邨仔一樣恩愛

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本月30日便30歲的邵珮詩是2014年香港小姐冠軍，加入無綫多年發展平平，最令人印象深刻的演出。可說是她年前於《愛·回家之開心速遞》中飾演的欣欣一角。不過家底豐厚的她其實唔憂做，在娛樂圈的演藝事業主要是為興趣，但她依然十分之努力，認真工作，就連拍拖都保持低調。據悉，她已有一名拍拖了四年的男朋友，為了保護戀情不受外界的壓力，她對外宣稱自己的男朋友是圈外人，其實她的男友也是圈中人，且也是無綫藝人，對方就是現年28歲的無綫藝人林浩文（Oman）。兩人之前更曾被影到孖住拍拖逛超市，事後邵珮詩只以「圈外男友」來形容Oman。

邵珮詩是2014年香港小姐冠軍。(IG@verbeeshiu)

對於女朋友這樣形容自己，Oman接受訪問時表示並沒有不開心，反而讚女友此舉是想保護他，因為當時他只是個dancer，未正式成為藝人，而且認為感情事是兩個人的事，也不想說太多。Oman 出身於普通家庭，在屋邨長大，曾擔任TVB的舞蹈藝員，現已正式成為演員拍劇。他在一次活動上被前無綫監製潘嘉德邀請做特約演員，其後於2017年入讀藝員訓練班邊學邊演，並獲《愛．回家之開心速遞》監製賞識，在劇中飾演阿叢「書蟲」一角。

Oman於《愛．回家之開心速遞》中飾演阿叢「書蟲」一角。(ig@omanlhm)

對於女友邵佩詩家境富裕，他卻沒有因此而感到自卑，認為跟一個人相處或是拍拖，並非因為對方在社會的高低而走在一起，覺得兩個人兩情相悅不應該有權力或金錢上的掛鈎。至於外界的閒言閒語，他也控制不了，可以做的只是調節自己的心態。他又讚女友生活貼地，不一定要用名牌，女友亦明白每一個人有自己的難處，不論貧富都一樣。他表示喜歡女友夠傻夠可愛，兩人相處很舒服，兩人沒有想過要公開戀情，已有共識，雖然圈中有不少朋友知道他們在拍拖。

邵佩詩家境富裕。(ig@verbeeshiu)

Oman於15歲開始跳街舞被社工安排讀社區中心的舞蹈興趣班，之後經一位舞蹈前輩介紹他加入無綫做兼職舞蹈藝員。2008年他演出了無綫一個大Show，並為郭富城伴舞，之後擔任港姐dancer時被排舞師Sunny Wong賞識，繼而踏足演唱會舞台，曾為郭富城、陳奕迅、李玟、孫燕姿等演唱會擔任dancer，其後轉做演員。Oman於現時播映中的《機場特警》及《十八年後的終極告白》都有份演出。而《十》劇中，他就是一開場那位被主角陳山聰、譚俊彥等殺害及埋屍的小混混，一出場就要死了。

Oman於《十八年後的終極告白》都有份演出，但一出場就要死了。(ig@omanlhm)

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