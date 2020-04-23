羅志祥周揚青分手│偷睇手機揭出軌　查伴侶電話有準備迎接真相？

周揚青給羅志祥寫下一封毀滅式分手信，二人9年感情終結，導火線是女方看了男方的另一部私密手提電話，發現了他的混亂私生活，心灰意冷之下選擇分手。她在文中提及過小豬不喜歡被看手機：「兩個人在一起最重要的就是相互間的信任，看彼此手機會打破這種信任，你不喜歡。」情侶之間應不應看另一半手機一直都是一個極具爭議性的議題。

周揚青（左）因為看了羅志祥手機，發現對方不為自己所知的一面，最後導致9年情斷。（周揚青、羅志祥IG圖片）

想看對方手機，是源於缺乏安全感，有人認為這是不信任的表現，同時侵犯了對方的私隱；亦有人覺得，如果是光明正大的話，不怕被看或是給另一半看，如果害怕被看，會不會是因為「身有屎」？

作為一個聰明的女人，應該怎樣做？

如果你不想放棄這段關係，最好不要看另一半的手機。因為看了即使沒有發現問題，也會影響雙方日後的關係；如果發現了些什麼，就會將一直以來的美好幻象戳破，這段關係從此會出現裂痕，永遠也回不去了，即使選擇不分開，也需要很長的時間來修復和療傷。這樣的話，不如不看。

然而，女人的第六感一向很準，韓劇《夫妻的世界》，金喜愛就憑一條頭髮，而開始懷疑丈夫不忠，無法自控地透過身邊的每一個人尋找蛛絲馬跡，直至找到丈夫的另一部手機，發現他與小三的親密合照，自此二人的關係就回不去了。如果你察覺伴侶有些異樣，總會無法按捺自己的好奇心，福爾摩斯上身，設法蒐集證據，你當然不希望真的發現些什麼，但現實卻往往不幸地印證了你的懷疑。

即使你察覺了另一半有異樣，也不要弄得太明白，挖得太深知得太多，彼此就回不去了。（IG圖片／gracechowwwww）

如有懷疑 不如直接提出問題

如果有疑惑的話，不如坦誠相對，直接提出疑問，對方可能依然選擇繼續欺騙你，你永遠無法印證他的說話，甚至可能會覺得這樣給了對方機會去毀滅證據，但其實這是給予對方一個提醒──是時候收歛一點了。

當已經給予過無數次機會，像周揚青一樣，已經發現過對方出軌，選擇原諒了，然後乖乖地做一個聽話的女朋友9年了，但對方仍是沒有收心養性，又總是露出馬腳，這時候你只有兩個選擇，一是有撕破臉的心理準備，將對方看得清清楚楚，二是一輩子都不要看不要知道，繼續偶爾給予溫馨的提示，繼續活在幸福的生活中。

如果忍受不了伴侶連翻不忠，便將對方看得清清楚楚，從此遠離渣男；要不就一輩子忍到低，永遠都不要有好奇心。（IG圖片／gracechowwwww）

看或不看，是一種選擇，你需要承擔所有的後果。看伴侶的手機，猶如打開潘朵拉的盒子，實情可能遠比你所能想像的更加骯髒苟且；也有人選擇看了，彼此受傷了，卻付出比以前更大的努力去經營而跨過難關，令這段關係得到另一種升華。每一個人的想法都不一樣，每一段感情的相處模式也不一樣，沒有必然的對與錯，最終會得到什麼結果，還得看彼此的造化。

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