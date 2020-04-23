羅志祥被周揚青指控與旗下女藝人有染　網友翻出嫌疑者只有一人！

台灣藝人羅志祥（小豬）與周揚青9年情斷，女方發長文大爆男方私生活混亂，經常趁她不在家的時候，約不同女生到家裏，去到每一個城市都有可以約到酒店的女生，更與旗下女藝人、化妝師等都有長期不正當男女關係。小豬旗下女藝人只有「蝴蝶姊姊」愷樂一人，網民紛紛猜測周揚青所指的應是愷樂。

周揚青發長文證實已與羅志祥分手，同時大爆男方私生活不檢點。（周揚青﹑羅志祥微博圖片）

愷樂和小豬一起主持節目《娛樂百分百》多年，經常螢光幕前嬉鬧，2014年愷樂簽約成為小豬創立的經紀公司旗下藝人。二人過去不時傳出緋聞，愷樂更曾在節目上直認暗戀過小豬，同時表示周揚青比自己漂亮。

羅志祥與愷樂主持《娛樂百分百》多年，二人過從甚密，因此傳出緋聞。（《娛樂百分百》節目截圖）

不尋常關係是公開秘密？

小豬對愷樂百般疼愛，落重本為對方出寫真集和出唱片，小豬更陪著她到夏威夷拍攝寫真集。2015年時，她作客《康熙來了》宣傳寫真集，蔡康永直接問對她：「你們從伴侶變成老闆嗎？」愷樂則回應關係是從哥哥變成老闆，當時小豬和周揚青的戀情曝光，小S追問說：「老闆和其他女生在一起，妳會不會心情不好？」愷樂說不會，每個人都有開心的時候；蔡康永又調侃愷樂穿上性感三點式，應該是想挽回小豬的心，小S亦追擊她說：「你都已經穿成這樣，羅志祥還是不愛你，你這樣快樂得起來？」這翻對話如今看來，似乎二人的不正常關係，早已是圈中公開的秘密。

蔡康永和小S在節目上都猛追愷樂和小豬的私情。（影片截圖）

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