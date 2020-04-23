張繼聰為謝安琪影靚相　照片標題隱藏甜蜜愛情故事

謝安琪（Kay）和張繼聰是圈中公認的「模範夫妻」，一家四口過得簡單，卻又幸福甜蜜。Kay最近在IG上載了一輯由老公Louis C.操刀的靚相，每張相的構圖、角度、色調，以及主體都富有強烈的藝術感，而張繼聰往往能將Kay最美的一面拍下，或者這就是二人之間的默契。

Kay最近在IG上載了一輯由老公Louis C.操刀的靚相。（IG/ @louischeung2013）

Kay為每張照片都寫下標題，獨立地看未必能了解當中意思，但將它們串起來後，卻是在訴說一個令人回心微笑的愛情故事：「動盪不安，心神不穩，像沒有甚麼能好好捉緊。想要留住這個寧靜的清晨，放在心裏，提醒自己無論日子怎樣，也要好好做人。喜歡自己，像喜歡你愛的那個人，那麼用心、那麼溫柔、那麼興奮、那麼愉悅，日子真的會可愛一點。說要跟你分享海風，一起床便跑到了沙灘，又想跟你說些什麼，結果說了一大堆無聊的事。然後你的手柔柔的輕撥風吹起的我的亂髮，就這樣，幾天下來無法平靜的思緒也給梳理了，原來就這樣。」

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「我在看你，你在看那裏呢。如果身體可以像旋律，纖柔嫵媚、輪廓都化作歌詞，剔透旖旎，就把自己譜成一首小曲，投影在你的心中。一直一直縈繞着、牽念着，只許一人點播收聽，珍藏回放。」這像是在說她與張繼聰之間的愛情故事，當初Kay在人生路上獨自面對挫折、迷茫，不安，直到遇上張繼聰才發現快樂可以很簡單，平凡的生活亦是Kay所追求的。往後的日子，亦會將唯一的他放在心上，一直牽掛着，將所有的回憶都珍藏着，直到一起老去。Kay往往能將平淡的文字化成浪漫的故事，不愧為充滿知性美的女神。

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