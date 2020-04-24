羅志祥愛買磚頭保值　千呎豪宅變玩具波鞋博物館藏品驚人

羅志祥熱愛收藏bearbrick，當中有唔少更係有錢都買唔到嘅限量版。（showlo@IG圖片)

羅志祥出道多年，近年主力賺人仔嘅佢不時買磚頭保值，去年有傳佢喺台北內湖連掃兩個單位以作結婚之用，總值2.7億台幣（約5300萬港元)，連同佢之前喺同區擁有嘅兩個單位，手上持有嘅物業加埋過億。

羅志祥不時在IG分享其「公仔屋」。（showlo@IG圖片)

除咗磚頭保值之外，其實羅志祥家中收集嘅潮流玩具、公仔、限量波鞋亦全部有市有價。他曾在訪問中透露家中設置一間「公仔屋」，用來放置BearBrick公仔，其中更特設KAWS區域，他說：「很多藝人都有收集公仔、鞋子等，但要是在演藝圈說我第二，沒人會說自己是第一。」此外，KAWS手稿、Andre Saraiva簽名塗鴉亦如名畫般陳列於羅志祥嘅千呎豪宅之內，如同博物館一樣。

屋企大到可以玩Ninebot高卡車。（fb圖片)

此外羅志祥亦透露家中有逾1500雙鞋，除特設巨形鞋櫃放置之外，他更說由於台灣較為潮濕，故鞋房24小時都開住冷氣，而絕大部份嘅限量波鞋，羅志祥都只係用來欣賞，並謂每次返屋企望住啲鞋就好開心。而對潮品Supreme情有獨鍾嘅羅志祥，除咗衣服飾物之外，家中有收藏一套全球限量60套嘅Supreme x Pearl 爵士鼓(原價約3萬港元）、2018年推出全球限量嘅Supreme x Stern Pinball Machine（原價約8萬港元）。另外亦有舊愛周揚青所送嘅LV x Supreme行李箱及滑板（總價逾90萬）。

為咗好好保存嘅鞋，長期開冷氣。（showlo@IG圖片)