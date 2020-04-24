【多圖】美國模特兒雌雄同體　女兒身行男裝內褲騷走紅

天橋上身高188cm的帥氣模特兒Rain Dove，很多人第一秒反應是讚十分帥氣，但說「靚仔」卻是一個美麗的誤會，皆因在型爆西裝下，隱藏著天賦的胸部，Rain Dove其實是女兒身，可惜女生男相加上身材高大，令她一直被視為雄糾糾男子漢，最讓人意想不到是她的中性外表，卻讓她在模特兒領域闖出一片天，正好男女通殺。

Rain Dove男子外表外，卻是身材豐富的女兒身。（Rain Dove IG）

+ 12 + 11 + 10

上天不知是跟Rain Dove開玩笑，還是送給她一份獨特的禮物，身高188cm，高大威猛的男人樣子，但襯衣下卻有著驕人的胸部，女生男相，令Rain Dove自細已一直被誤會是男仔，但當她穿上裙子時，透露真實性別，卻沒有多少人體諒，反而嘲笑她的外表，而她覺得自己是一位很醜的女孩，她的童年過得並不快樂，直至長大後在模特兒界發展自己事業。

Rain Dove中性打扮，卻穿上了男女裝的不同味道。（Rain Dove IG）

+ 11 + 10 + 9

Rain Dove雄壯外形，並不比真正男子遜色，她去投考消防員時，更被考官當作男仔，最終被取錄成為女消防員。真正改變她的人生，是跟朋友打賭輸了，要到內衣公司面試，想不到對方招聘男裝內褲的模特兒，而Rain Dove被廠商誤會是男子，她將錯就錯，完成了自己首個時裝騷，由於她男裝女裝都可以勝任，開展了她的中性模特兒事業，而她在IG的照片，也會分別穿上男裝及女裝示人，甚至有Po出她女性身材的照片，為一班跨性別人士發聲。

Rain Dove男裝和女裝配搭，都十分帥氣。（Rain Dove IG）