周揚青教科書級分手信KO羅志祥　台資深傳媒人：集體追捧變唾棄！

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周揚青與小豬羅志祥交往9年，23號出面坦承已分手，並加碼爆料小豬出軌、酷愛「多人運動」，私生活相當混亂。但為何一直沉默的周揚青要選擇在這時爆料？台灣資深媒體人王尚智則點出關鍵原因。

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王尚智先是讚賞周揚青文筆相當好：「非冷非熱」，甚至稱她的文章具有「分手範本」的超高水準，「她千字寫來彷彿局外人的視角，去淡然描述自己身為當事人的萬般情緒。」。他表示周揚青文字的功力能讓局外人輕易進入她的立場，文字力道相當威猛等同強酸強鹼的形銷骨毀之力，這讓王尚智感嘆地說：「羅志祥這次終於來到了演藝生涯幾番起伏的真正盡頭。」

周揚青分手信全文：

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王尚智更談及兩岸對於藝人負面新聞的差別，他透露台灣娛樂圈一如台灣什麼都擅長遺忘，不過大陸則因為有廣電影劇，因此「渣」過的縱使是當紅巨星，至今也從來沒人還可以有一絲翻身機會，「一旦沒有了中國市場，他就什麼也沒有了」。他也拿出柯震東、房祖名來說，「渣了就碎了，想重回一線，絕無可能」。

王尚智表示，周揚青其實也知道若發出這份公開信後果會如何：「與其說她斬殺了羅志祥，倒不如說她確實多少想要拯救，許多終將有可能步她後路，繼續忘情投懷向羅志祥的其他年輕女生」。他認為，周揚青在這個時間點爆料的關鍵因素，或許是因為羅志祥最近正準備中國大陸少女選秀綜藝《創造營2020》成為「導師」，「周揚青不可能再繼續沉默冷看，一介渣男如此得以『餓狼入羊群』在眾多無辜無知、滿懷憧憬的少女中大啃一頓！」

台灣資深傳媒人王尚智指周揚青非常高明，其「教科書級分手信」令羅志祥難以翻身（fb@王尚智）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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