羅志祥代表作《愛不單行》　潛藏Playboy三招追女殺著！

羅志祥與內地網紅周揚青拍拖九年，今日驚爆二人已經分手，原因更是九年間小豬多次出軌，根據周揚青的說法：「原來你還有另一部專門用來聊妹的手機，原來我不在的幾乎每一天，你都會約女生來家裏，關鍵還都是不同的。你去到每一個城市，都有可以約到酒店的女生。你和曾經介紹給我見過的你旗下的女藝人，甚至你的化妝師，都有長期不正當男女關系。還有你和你兄弟們對於那些被你們叫出來玩的女生是如此的不尊重，更過分的是，你們還會經常舉行正常人都無法想象的“多人運動”…」

今日周揚青宣佈與羅志祥分手，原因是男方多次出軌。 (網絡擷圖)

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在愛情關係裡，或許有人認為沒有永遠的長久，也沒有永遠的安定，而羅志祥的一首音樂代表作裡，正正印證了這種說法。2010年收錄在羅志祥第七張專輯《羅生門》中的《愛不單行》，就似是羅志祥愛情生活的寫照。作為台劇《海派甜心》的插曲，雖然劇中羅志祥飾演的達浪是一個可愛的「磨菇頭」，不過《愛不單行》的歌詞卻道出了一種浪子的心態，比起一首自怨自艾的慘情歌，反而更像是男生對女生調情時會說的話，更潛藏著playboy的求偶殺著。

《海派甜心》當中，羅志祥飾演可愛的達浪，不過插曲《愛不單行》卻道出一種playboy的愛情觀。 (網絡圖片)

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找不到人說 心裡的寂寞 找不到人懂 怕黑的折磨 找不到命中注定 在一起的那個人 很多人都像我 一個人過生活 《愛不單行》

1. 無意間透露自己available

寂寞從來也是打動人的最佳招數，能激發他人的同理心，並且進一步想了解你更多，同時又無意間透露出自己available的狀態。不過如果是從playboy的口中說出來，大多也只是一則謊言。

愛只有簡單筆劃 卻比想像複雜 恨安定愛變化 我愛過幾個人 也被愛過幾遍 卻還是沒能將幸福留下 《愛不單行》

2. 用軟弱一面卸下對方心防

一如playboy追求對象時，也喜愛透過分享愛情觀，把自己軟弱一面顯露出來，讓對方卸下心防，一個有經歷的人，總是特別吸引的，然後才是他們的殺著時刻。

愛 是不可數的嗎？為何我還相信 它不是獨行俠 我在等一個人 在等我的永恆 告訴我 愛不單行 別害怕 《愛不單行》

3. 利用「被需要」心理

雖然歌詞裡寫的是「在等一個人」，但就如playboy們又何嘗不是常掛在口邊：「雖然我身邊很多女性朋友，但真正了解我的，卻只有你一個。」讓對方感到自己才是真命天女、是特別的存在。人需要被愛的同時，也享受著被需要的感覺，這種情況下，大多女生也沒法拒絕，只是她們也不知道，playboy對每位女生也會說同一番說話。