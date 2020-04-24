周揚青獲多位女星力撐　羅志祥舊愛Makiyo：浪費人家的青春

羅志祥被內地網紅周揚青踢爆在交往內多次背叛，正式結束九年情。她更公開小豬淫亂又荒唐的私生活，包括：「有另一部專門用來撩妹的手機」、「和旗下女藝人跟化妝師有長期不正常關係」、周揚青還語出驚人暗示小豬和哥們會舉行「多人運動」。即使小豬先後兩次公開道歉，但仍未得到各界原諒，圈中更有不少女星出面力挺周揚青。

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周揚青獲多位女星發文力撐！（IG/@gracechowwwww）

小豬舊愛Makiyo

當中羅志祥更被揭曾在好兄弟歐漢聲當兵時，偷食其女友Makiyo。事後，Makiyo已公開承認和小豬有過一段舊情。對於周揚青的分手宣言，Makiyo亦疼惜地在微博發文：「我只能說分手真的很可惜，因為在一起9年的感情小豬一定是很認真的。但在一起9年，就這樣分手，真的是浪費人家的青春。因為他都幾歲了，還不結婚？我是跟他沒有聯絡了，所以也沒有什麼好說話。可以跟他說，希望他們分手快樂。這一位女生，值得更好的。」

Makiyo曾承認與小豬交往兩年！（圖片來源：視覺中國）

她更稱周揚青值得更好的！（微博截圖）

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內地一線女星鄭爽

鄭爽亦有點贊了周揚青的分手微博，她更留言：「你的9年我心疼，你的文字還愛他。」不少網民認為大概感情之路不平坦的女孩子都會有很多產生共鳴的地方，每個被欺騙的女孩子當初都是對戀愛抱著很美好的看法。

鄭爽早前與男友兼經理人張恒分手！（鄭爽微博照片）

你的文字還愛他一句令人心碎！（微博截圖）

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賭王千金何超蓮

與周揚青向來關係要好的何超蓮亦發文力挺她，「很佩服你的勇敢，加油我的胖胖」，而何超蓮的前一句「你經歷的我也經歷過，我知道那有多痛」也引發了熱議，網友猜測何超蓮口中的當事人疑似前男友吳克群。

何超蓮與周揚青向來關係要好！（IG/@laurinda_ho）

千金都經歷過...（微博截圖）

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薛之謙前網紅女友李雨桐

李雨桐亦曾在微博公開與薛之谦交往始末，迫使薛之謙坦承婚內出軌。而她亦對此事發文稱：「經歷過的人都會感同身受吧，其實沒什麼好文案，因為有些事實是公關無能為力的。」後來她又說：「而被傷害的一方終究會戰勝傷害，找到真正的幸福」，為周揚青打氣。

李雨桐是索女一名！（微博照片）

身同感受！（微博截圖）

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