渡邊杏母親庭上爆女兒曾遭「潛規則」　被迫與中田英壽「陪瞓」？

日本女星杏（渡邊杏）近年的確黑過墨斗，老公東出昌大不但被爆婚外情，母親由美子更請律師向她索償12億日圓（約8,520萬港元）。據當地傳媒報道，杏母在法庭文件中提及女兒男女關係複雜，除了經常被前公司經理人性騷擾，更被迫與一代球壇名將中田英壽發生性行為，好在中田英壽夠紳士，沒有讓女方經理人奸計得逞，而杏最後亦跳槽到現在的TOP COAT。

全盛時期的中田英壽確實好有型：

+ 11 + 10 + 9

好在中田英壽拒絕！（Instagram/@hiro_luis0625）

另外，早前有報道指出杏母因篤信新興宗教，被靈媒教主洗腦兼欠債4億日圓（約2,840萬港元），但杏母卻反指女兒才是新興宗教人士求助的一方。她又聲稱杏與東出昌大婚前曾與人夫交往，以及被男友家暴，所以至搵靈媒問卜。杏母表示曾經打算公開女兒與靈媒的郵件做證，但杏的律師以侵犯隱私拒絕。杏母又透露，杏以往與東出在酒店開房，都是用她的名字登記，又指自己一直在背後支持女兒。

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