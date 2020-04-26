【多圖】Gigi Hadid收冬甩蛋糕　Bella Hadid曬18張相賀家姐生日

即時娛樂
撰文：
最後更新日期：

美國新生代名模Gigi Hadid同Bella Hadid是炙手可熱的模特兒，兩姊妹都擁有靚樣同Fit爆身形，成為各大時尚品牌的寵兒。日前是Gigi 25歲生日，雖然因為疫情關係，她只能與家人留在屋企慶祝，但Gigi就表示過了一個難忘的生日！壽星女戴上皇冠及寫上「Birthday Girl」的襟章過生日，屋企用氣球簡單佈置，家人還準備了巨型冬甩蛋糕，相當特別！

《香港電影我撐場民選大獎2020》全民一人一票，用行動撐本土！

https://hkmovies2020.hk01.com

旗艦智能手錶 Series 5、Dyson風筒等豐富獎品等你贏!

Gigi 25歲生日收到巨型冬甩蛋糕，相當特別！（IG@gigihadid）

Bella連續Post了18張兩人的合照，大讚Gigi是世上最好的家姐！（IG@bellahadid）

+7
+6
+5

而細妹Bella就連續Post了18張兩人的合照，由童年橫跨到現時，Bella指家姐Gigi不但是她最好的朋友、老師、拍檔，更是世上最好的家姐！兩姊妹由細到大感情都非常好，更經常姊妹檔行騷同出席活動，相當合拍！

Gigi同Bella經常姊妹檔行騷同出席活動，相當合拍！（Getty Images）

+24
+23
+22
【多圖】Bella Hadid示範在家影時裝雜誌相　攝影師遠程教擺Pose
【多圖】Kendall Jenner曬巴哈馬度假舊照　海邊玩水盡騷超長美腿
【多圖】楊冪Victoria’s Secret宣傳照曝光　睡衣上陣散發女人味
【多圖】雞排妹鄭家純有意義賣私服　網民反應超熱烈：我全包了
【多圖】Jessica鄭秀妍拍片賀31歲生日　Krystal曬合照為家姐慶祝
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。