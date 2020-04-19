【多圖】Jessica鄭秀妍拍片賀31歲生日　Krystal曬合照為家姐慶祝

韓國女團少女時代前成員Jessica鄭秀妍在2014年退團後積極展開個人事業，除了以Solo歌手活動外，更創立個人品牌「BLANC&ECLARE」，由服裝到美妝再到配飾等都有出售，發展相當好。昨日（18日）是Jessica 31歲生日，雖然因為疫情關係，無法與一班粉絲開生日會慶祝，但Jessica就在YouTube上載了兩條影片，賀自己生日，更隔空多謝大家的祝福！

4月18日是Jessica 31歲生日，她在YouTube分享了一條自製生日蛋糕的影片，隔空同一班粉絲一起慶祝！（YouTube影片截圖）

Jessica在日前上載了一條翻唱Anne-Marie歌曲《Birthday》的影片來慶祝自己的生日。（YouTube影片截圖）

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Jessica在日前上載了一條翻唱Anne-Marie歌曲《Birthday》的影片來慶祝自己的生日，片中的她不但表情多多，更大擺Pose，又Sweet又可愛！昨日（18日）她又分享了一條自製生日蛋糕的影片，隔空同一班粉絲一起慶祝！而Jessica細妹Krystal鄭秀晶就在IG Post出兩張合照，為家姐慶生！

Krystal鄭秀晶在IG Post出兩張合照，為家姐慶生！（IG@vousmevoyez）

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