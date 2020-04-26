羅志祥出軌事業陷危機　過氣兄弟歐漢聲返台拍真人騷挑機

台灣藝人羅志祥(小豬)，被前度女友周揚青大爆生活荒唐混亂，更喜愛「多人運動」，而小豬旗下唯一女星愷樂，被揭跟小豬有不正常關係，二人形象破產。之後小豬被翻舊帳，指他曾撬好兄弟歐漢聲(歐弟)牆腳，令昔日女友Makiyo移情小豬，其實當年事件已經是過去式，現時歐弟在內地發展，又有妻有女，未來還會返台拍攝真人騷《菱格世代Dancing Diamond 52》，小豬落難，歐弟回歸，綜藝一哥要重新洗牌。

羅志祥和歐漢聲曾組成「羅密歐」男子組合。（Youtube影片截圖）

歐弟入伍前，將女友Makiyo交給小豬照顧，但之後傳出Makiyo移情小豬，自此兄弟反目。（視覺中國）

羅志祥和愷樂被揭維持不正常關係，人氣插水，事業岌岌可危，而小豬的黑歷史也被網民翻炒，而最為人津津樂道，要數到昔日的好兄弟歐漢聲，二人曾組成男子組合「羅密歐」，有指歐弟服兵役前，曾將女友Makiyo交給好兄弟小豬照顧，最終Makiyo移情別戀，跟小豬發展戀情，自此歐弟、小豬反目，再見不是朋友。

+ 18 + 17 + 16

歐弟娶了內地模特兒鄭雲燦，婚後甚為恩愛，育有兩女。（歐弟微博）

歐弟現時育有兩女，擁有幸福家庭，比起小豬的混亂荒唐生活，當然更加優勝。（歐弟微博）

歐弟早於2008年已進軍內地，主持綜藝節目《天天向上》，在2013年重返台灣，跟吳宗憲、Lulu、陳漢典，一起主持《綜藝大熱門》至2015年才因照顧待產太太而請辭，其後再次在內地主持《真心大冒險》。歐弟的太太鄭雲燦，曾是內地模特兒及廣告公司創意總監，先後為丈夫誕下兩女JoJo及Rossi，歐弟有妻有女，婚姻幸福美滿，比起小豬陷入多角關係，事業遇上危機，歐弟確是「活得更好」，最讓人意想不到，是歐弟會返台拍攝真人騷《菱格世代Dancing Diamond 52》，擔任節目導師，其他主持人還有潘瑋柏及楊丞琳，節目仿如台版《PRODUCE 101》，歐弟今次返台挑戰小豬綜藝地位，正好一雪前恥。