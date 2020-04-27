【Show肌】莊端兒節目中挑戰屁股夾鉛筆　陳奐仁大讚「優質股」

Xenia節目中除褲，一眾主持幫佢遮擋。（ViuTV）

ViuTV全新節目《Show肌》今天晚上10時30分播放進行首播。節目由陳奐仁（Hanjin）和性感女神莊端兒（Xenia）擔任主持，節目中二人聯同另外三位Agent Muscle陳安立（Brian）、蔡寶欣（Pony）、徐浩昌（肥腸）以比賽和實驗形式，一探人體肌肉奧秘。每集更會邀請專業顧問，如物理治療師、健身教練等，拆解肌肉勞損問題和正確解決方法，喚起觀眾關注肌肉健康。

Xenia預告會即場除褲挑戰用屁股夾鉛筆。Xenia擁有H型美臀，她將會測試臀部肌肉的結實程度，場面十分香艷火辣。Xenia在測試挑戰中，最終結果只有左邊臀部成功勉強夾到鉛筆。Hanjin笑言夾到鉛筆並不是一件好事，因為只有臀部肌肉較鬆弛的人才能做得到，證明Xenia擁有一個「優質股」。

早前接受《香港01》訪問時候Xenia為了拍攝這節目特意減了4公斤，更透露身上最不滿意的部位便是屁股，因為覺得自己的屁股屬於扁平類型，希望在這節目能幫助到她改善。

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