【收視滯後報告】無懼《美女郊遊遊》派福利　肥媽收視報捷

收視報告又再出爐，今次的日期是4月13日至4月19日。這次收視報告沒有太大特別，《機場特警》依舊平穩，《慶餘年》沒能夠再升，《愛•回家之開心速遞》保持強勢。

《機場特警》今次錄得收視33.2點，比上星期稍微下跌0.2點，15集後有33.1的總平均收視，雖然平不上《法證先鋒IV》，但尚算不錯。

疫情影響下，《機場特警》有好收視。（劇照）

反而今次報告的重點應放在綜藝節目上，ViuTV在4月13日晚上十點半開始播放《美女郊遊遊》，以沈殷怡和陳欣妍作兩位重點主持人，大賣性感，在網上有極大回響。而同一時間，TVB以肥媽和陸浩明主持的皇牌節目《健康食平D》應戰，這次已經是食平D系列的第十輯，一直深受家庭主婦歡迎。

沈殷怡、陳欣妍。《美女郊遊遊》截圖。（ViuTV提供）

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結果TVB這個時段的收視不升反跌，比起上一次報告《娛樂大家10點半》的19.1點，躍升至21.4點，而《美女郊遊遊》則未有收視資料。

《健康食平D》深受家庭主婦歡迎。（宣傳海報）

《愛•回家之開心速遞》周一至五平均30.8點，最高收視周二(14日)晚32.5點。《機場特警》周一至五平均33.2點，最高收視周二(14日)晚34.7點(第12集播映以來最高。《慶餘年》周一至五平均25.7點，最高收視周一(13日)晚26.8點。《On Call 36小時II》周一至五平均8.1點，最高收視周一(13日)晚8.9點。4月16日《安心事件》一周年，巧合地第21集劇中馬國明初遇黃心穎，該集取得收視8.0點，觀眾52萬3千。

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