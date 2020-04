朱智賢今日(27日)被傳媒拍得與黎振燁在屯門山路上車廂單獨私會食蛋糕,涉背男友謝東閔「偷食」34歲人夫黎振燁。

謝東閔在2010年參加《超級巨聲2》,然後再參加《TVB全球華人新秀歌唱大賽》打入16強,不過加入無綫後卻沒有向著唱歌這一條路發展,而是被公司安排拍劇。不過拍劇也沒有太大回響,一直只是配角甚至是跑龍套角色,直到近年再開始擔任比較重要的角色。

謝東閔好慘。(IG@謝東閔)

至於唱歌,除了在出道初期唱了一首《Can't Take My Eyes Off You》和動畫主題曲《勇氣》之後,要直到2019年簽入星夢才能真真正正出自己的歌曲,為《倚天屠龍記》的主題曲,今年也有《慶餘年》主題曲。捱足多年再能夠重新唱歌,近日也忙於為新歌宣傳,突然發生自己緋聞女友朱智賢偷食人夫黎振燁,的確相當悲情!

事業剛起步,又收壞消息。(IG@謝東閔)

朱智賢今次大鑊!(ig@朱智賢)

