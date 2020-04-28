朱智賢黎振燁｜陳婉婷獨撐人夫冇偷食：佢不嬲對其他女仔都好避忌

朱智賢（Ashley）昨日（27日）被爆背着緋聞男友謝東閔搭上有婦之夫黎振燁，兩人被傳媒影到在屯門山路上於車廂內單獨私會食蛋糕，兩人慌張表示只是朋友關係，而且急急腳走人。事件曝光後，黎振燁立即清空IG，同時轉為私人帳戶，Ashley也將IG轉為私人帳戶。而曾與黎振燁在劇集《丫鬟大聯盟》中飾演情侶的陳婉婷（Hebe），就力撐拍檔絕對是好男人！

陳婉婷（Hebe）與黎振燁曾在劇集《丫鬟大聯盟》中飾演情侶。（IG@hebechan0510）

黎振燁經常公開對太太表白，好男人形象深入民心，但近日突然傳出偷食傳聞，消息令人震驚！不過曾與他合作拍劇的Hebe，在回覆《香港01》時就表示對對方有信心，更大爆對方當眾拒絕靚女埋身：「其實我唔信佢會偷食，佢個真人其實好唔識講嘢、亦都好冇情趣，所以我唔覺得佢會溝女。有一次，有個平時喺人面前扮純情，但係周圍姣人嘅女仔請佢食粒糖，佢立即喺人哋面前將粒糖送咗畀第二個男仔。雖然我都解釋唔到今次呢件事係點解，但係我對佢有信心，我同佢合作過，相處咗幾個月，我知佢個人絕對唔係咁！」

朱智賢黎振燁疑似偷食。（資料圖片／螢幕截圖）

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黎振燁與太太在2015年結婚，老婆懷孕8個月即將臨盆，而Hebe就力撐對方好錫老婆：「佢同老婆一齊咗十幾年，佢不嬲對其他女仔都好避忌，諗返轉頭佢平時做啲嘢，我唔覺得佢會偷食。雖然我唔知係咩事，但係我覺得佢唔會囉。如果真係就真係會失望嘅！但係我對佢有信心，佢想同太太有小朋友好耐㗎啦。佢真係好錫佢老婆，你諗下佢一出糧全數過去佢老婆account，佢真係過馬路會扶阿婆，見到靚女眼都唔望嗰啲人嚟㗎喎，其實我就信佢冇嘅，而家最驚係佢老婆動咗胎氣咋，佢哋好難得先至有咗呢個BB！」

Hebe力撐黎振燁冇偷食！（IG@hebechan0510）

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