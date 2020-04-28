林心如激罕公開少女時代靚相　網民讚零P圖：是個無添加美女

三年前做了媽咪的台灣女星林心如無論樣貌同身形都Keep得好好，點睇都唔似已經44歲，是圈中的凍齡女神之一。近日她就於她的IG先後出了兩個post，激罕地公開了自己少女時代的舊照，相中的她分別是16歲和18歲，一臉稚氣，青春無敵，散發出濃濃的少女味。她的五官輪廓也相當之標緻，當時的她已經是一個不折不扣的美女，即使沒有濾鏡或P圖都絕對見得人。

林心如點睇都唔似44歲。(IG@loveruby_official)

林心如留言表示：「收到以前合作的出版社朋友寄來一大袋我的舊照片，她說這堆照片她很苦惱，到底該怎麼處理，所以聯繫我看看想不想拿回？打開後一股濃濃的歲月味，一張張照片讓我邊看邊笑，歲月啊～待我之後慢慢分享 #翻著老照片回到過去的記憶 #那個沒有濾鏡的年代 #那個沒有ps的真實樣貌 #我的16歲」另一個post就留言話：「回憶殺第二彈 #18歲的我 #回想起在國父紀念館前的高空反彈跳 #蜜妮女孩 #小虎牙年代 #圖三的頭髮好有事」網民都大讚她少女時可愛又甜美，一直都咁靚，是個無添加的純天然美女。

網民讚佢係純天然美女。(IG@loveruby_official)

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