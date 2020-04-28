楊卓娜曾患情緒病　試過有輕生念頭：我童年有啲唔愉快經歷

楊卓娜今天（28日）出席無綫（TVB）劇集《十八年後的終極告白》的宣傳活動，她接受《香港01》訪問時坦言至劇集首播起，一直有留意外界反應：「聽返好多朋友同網友反應都話好好睇，每一日都好緊張。今次好好彩做到『強嫂』呢個角色，有好多唔同嘅地方畀到大家睇。」

楊卓娜直言這次劇集題材對TVB來說是新鮮。（梁碧玲攝）

談到楊卓娜有「御用寡婦」之稱，經常在劇集中飾演寡婦，之前接受訪問更指自己演到「滑啞」，她說：「好多演員都會遇到呢個問題，不過唔會唔識演，係你投入程度度冇咁大。我而家遇到嘅問題係聽完個故事同角色我會唔想去做，某程度我做每一件事希望演好個角色，帶到一啲事畀觀眾，而我去享受呢個演出。但有時候會遇到公式化角色，演出完會令我唔開心。」

早前妹妹楊怡誕下一名女兒，楊卓娜很快便去探望，覺得妹妹的女兒像爸爸，因為眼睛大。（梁碧玲攝）

談到楊卓娜曾經患有情緒病，她坦言主要問題是童年有不愉快經歷和工作上的壓力，加上不懂得抒發情緒，曾經有輕生的念頭：「其實我童年有啲唔愉快經歷，純粹係家庭成長問題，因為屋企問題。屋企單親家庭，加上媽媽再婚，令我生活上同相處上有壓力，令我成個青少年時期唔開心。到再入呢行，好大壓力。因為我唔鍾意俾人問長問短，又怕焦點喺我身上，成日都想保護自己，唔想俾人知我內心世界係點。我愈係壓抑愈辛苦，但而家學識釋懷。自己都好快抽離咗輕生呢個念頭，唔可以有呢個諗法。」

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