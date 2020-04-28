【東張西望】港女透過交友apps墮殺豬盤陷阱 　半年被騙逾200萬

今年二月時，有報道指最少6名本地女事主受騙，損失逾176萬元，估唔到K小姐一個就已經頂6個，損失金額逾200萬。

內地近年興起殺豬盤騙局，單係去年金額已經有38億。之所以稱為殺豬盤，係因為內地騙徒交友APP、網站稱之為「豬圈」、透露網站去結識異性嘅使用者為「豬」。

其實早在二月時有本地媒體報道過有港人受騙，損失逾176萬元，但依然繼續有港女墜入騙局，昨晚播出嘅《東張西望》中，化名K小姐嘅本地單身女子受訪時，表示今年初透過交友apps識咗一名內地男子後，對方除表示在感情路上受挫之外，又話自己細細已經出嚟賺錢養家。「佢話透過交友apps識到我好幸運，過程中佢好關心我，但so far到而家我都未見過呢個男仔。」雖然K小姐同內地男友素未謀面，但原來佢已經先後為被對方氹入局而問銀行同財務公司借款200萬……

內地男子都幾認真，用WhatsApp同K小姐甜言蜜語。



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據K小姐所講，內地男子喺二月初時叫佢擺錢入一個名為恆益貫嘅apps之中，並將現金轉成虛疑貨幣，之後內地男子又再介紹一個「智富寶」 apps，並指apps與多間銀行合作，盈利率高達九成。K小姐稱：「好似賭場買大細咁，幾分鐘開number，我就利用呢幾分鐘去決定買咩。」喺內地男子嘅指引下，K小姐確係贏多輸小，令佢更不疑有詐。去到今年情人節前夕，內地男子再度出招，誠邀K小姐連續九日存款到一個戶口，並在第十日時全數取回款項，由於每次存款平台都會按比例送出虛擬貨幣做花紅，利用花紅買大細，如同無本生利一樣。「男仔覺得呢個活動好有意義，因為今年先識，亦將大家戶口LINK UP，可以對我作出承諾。」呢個承諾一啲都唔平，因為K小姐要存入130人仔，而內地男子則自稱要存入520萬。

K小姐多次報案求助，一開始由於佢依然同內地男子聯絡上，所以警方唔受理。

為咗呢名內地男子，K小姐最終同銀行借錢，可惜係當佢準備喺第十日取回款項時，被告之原來要先作出同金額消費。喺呢個時候，內地男子向K小姐表示想買樓建立幸福的家，叫佢加碼200萬，喺甜言蜜語嘅攻陷之下，K小姐向財務公司借款75萬……直到某日，K小姐睇新聞發現「殺豬盤」先知出事，但佢話：「我仍然深信佢係鍾意我，佢嘅daily life同正常人一樣，我除咗無見過佢、無講過電話，其他嘢我覺得同一般情侶一樣。」K小姐得知自己受騙之後，未有揭發對方，原因係希望可以將對方捉拿歸案……