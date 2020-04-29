玄彬李敏鎬鍾意呢類型女仔　韓劇男神理想型條件公開

不少為人熟悉的韓劇男神，包括玄彬、李敏鎬、朴敘俊和孔劉等都仍是單身，相信各位劇迷看劇時，或許會曾經幻想過與Oppa交往？不如一同看看幾位男神選女友的理想型，自己又示範哪一些條件？

玄彬原來對女友身材的要求非常高！（VAST）

玄彬

一套《愛的迫降》令不少女生患上「玄彬病」，作為「韓國公共財」，是人人都能擁有的單身男神之一。玄彬講過自己對女友的身材非常有要求，希望對方是帶點性感的女生，身高185厘米的他亦較喜歡個子高的女生。可是所有外表都是假，玄彬最希望的還是找到一位了解他藝人工作的女友。

+ 5 + 4 + 3

李敏鎬理想型半年左右會改變一次？（劇照）

李敏鎬

李敏鎬回歸作《The King：永遠的君主》正在熱播中，而自前年與秀智分手後，他亦一直維持單身。李敏鎬曾在訪問中講過，自己的理想型半年左右會改變一次，綜合起來即是喜歡性格開朗活潑的女生。除此之外，李敏鎬亦非常注意與另一半的對話時間，因此比較偏好投契及話題相通的女生。

+ 5 + 4 + 3

朴敘俊特別喜歡手型好看的女生。（網上圖片）

朴敘俊

看過朴敘俊作品的劇迷，相信都必定會被他迷倒，由李英俊副會長到朴世路老闆，每個角色都充滿魅力。而朴敘俊的理想型則是第一印象良好，以及與他投契的女生，可是則沒有固定的理想對象。除了性格外，他亦講過特別喜歡手型好看的女生。

+ 5 + 4 + 3

孔劉交往前會試探對方的酒品？（SOOP）

孔劉

今年將41歲的孔劉，出道多年緋聞不多，他曾在訪問中提及自己喜歡聰明且漂亮的女生。Oppa雖然笑言外表非常重要，可是內在性格當然更緊要，意外地表示對帶點男孩子氣的女生有好感。近年孔劉也講過覺得女性主動的性格非常有魅力，而且交往前會試探對方的酒品，了解清楚她的真正個性。

+ 4 + 3 + 2

男神金秀賢的眼光似乎相當高！（KEYEAST）

金秀賢

另一韓劇男神金秀賢自去年7月退伍後，回歸作《雖然是精神病但沒關係》終於要在今年播出。金秀賢曾講過自己的理想型是英國演員Kaya Scodelario和全智賢，一比較就知難度極高。不過他都分享過自己喜歡性格活潑，機靈可愛，特別多鬼主意的女生，就如《來自星星的你》的千頌伊一樣。

+ 5 + 4 + 3

「國民弟弟」朴寶劍渴求被照顧？（ytn star）

朴寶劍

26歲小鮮肉男神朴寶劍也是出道以來緋聞極少，提到他心目中的理想型，他就曾在拍《雲畫的月光》時講過，希望女友能像朋友一樣融洽相處，亦希望對方能像媽媽一樣照顧自己，而李沇熹則是他的理想對象。除此之外，朴寶劍也講過價值觀相同、擅長下廚和有禮貌等都是條件之一。