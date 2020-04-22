2020亞洲魅力男｜BTS防彈少年團全員上榜　王嘉爾回歸進佔前排

早前網上平台Starmometer公開「2020亞洲百大魅力男」排行榜（又名2020亞洲百大心動男）投票結果，可說是繼續韓星當道，由BTS防彈少年團V第三次冧莊。上榜的100名男藝人中，韓星佔了51位，內地及台灣藝人則有13位。去年GOT7香港成員Jackson王嘉爾百名不入，今年終於回歸！

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BTS防彈少年團V成功第三年冧莊！（segye.com）

今年的由V連續第三年獲得冠軍，而BTS隊友柾國、Jin和Jimin則分別排行第二、三及四，佔據了排行榜的高位。除此之外，RM、Suga和J-Hope都全部上榜，又一次證明組合國際性的高人氣。去年未有登榜的Jackson王嘉爾，今年以20位的高位再上榜，與排行第38的NCT Lucas黃旭熙一同為港人增光！今年亦有不少人氣歌手一上榜就進入頭20名，包括NCT在玹（7）、NCT Ten（9）和SF9路雲（14）。NCT近幾年在海外建立強大粉絲圈外，路雲也憑韓劇《意外發現的一天》成功上位。

1-50名內排名韓星：

+ 23 + 22 + 21

呂珍九憑一套《德魯納酒店》成功俘虜女觀眾的心。（劇照）

除了不論海內外都有高人氣的K-Pop歌手外，今年都有不少小鮮肉演員上榜，包括張東尹（55）、南柱赫（58）、呂珍九（61）、宋康（67）、朴寶劍（75）、金志洙（78）和徐康俊（79），可是則未見朴敘俊、李敏鎬和宋仲基等人。其中張東尹、呂珍九及宋康都是首次上榜，相信去年熱播的韓劇《綠豆傳》、《德魯納酒店》和《喜歡的話請響鈴》成功帶動3位的人氣，未知今年又會有哪一位韓劇男神能突圍而出呢？

51-100名內排名韓星：

+ 17 + 16 + 15

近年人氣急升的肖戰，海外知名度甚高。（微博/@肖戰工作室）

台灣及內地藝人方面都有13人上榜，去年排行15名，中華地區第一名的王鶴棣今年則被其他鮮肉超前，大跌至56名。由於去年推出的網劇《陳情令》在中國以外都取得非常優異的成績，因此今年首次上榜的肖戰和王一博，一下子就分別衝上第8及10名！而楊洋、宋威龍、胡一天和吳亦凡等都有穩守排行榜，可是上年排行60名的鹿晗則影都沒有。

點擊睇上榜台灣、內地藝人：

+ 9 + 8 + 7

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