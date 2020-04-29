李徐子琪支持香港救助兒童會　與眾星呼籲大眾關注弱勢兒童

李徐子琪雖然已為人母忙於湊仔，但積極參與公益活動。

新型冠狀病毒肆虐，學校停課多時，香港救助兒童會及該會贊助人李徐子淇女士，今天宣布#SaveWithStoriesHK活動正式展開，希望可以協助兒童停課不停學。李徐子淇為了幫助香港基層學童，除了捐款及講故事外，更親自邀請到香港多位紅星及名人參與今次#SaveWithStoriesHK活動，其中香港救助兒童大使甄子丹與太太汪詩詩率先響應，在社交媒體上講兒童故事，讓留在家中抗疫的小朋友可以得到歡樂兼學習，同時提高大眾對本地弱勢兒童的關注，並且籌款協助他們度過逆境。

黎姿亦參與今次活動。

在香港，每四名兒童就有一人生活在貧窮線下。來自基層家庭的兒童礙於社會及經濟情況，無法參與網上課堂，影響其接受教育的機會。救助兒童會竭力為兒童帶來一個更光明的未來，所以今次活動所籌得的款項，將會用於捐贈圖書及其他學習資源給香港的基層家庭。而本會早前亦獲得恒基兆業「抗疫基金」捐贈200部手提電腦連全年無限上網數據，以支援於停課期間，在網上學習遇到困難的兒童。

甄子丹亦支持李徐子琪發起的慈善活動。

香港救助兒童會贊助人李徐子淇女士表示：「當我知道有這個活動時，就覺得我們應該在香港做類似的事情。我將想法與朋友分享，他們都十分支持。作為一名母親，當看到香港及全球各地很多兒童受到這場史無前例的健康危機影響，我覺得很痛心。所以希望能夠盡自己的能力，去幫助有需要的人。我在此衷心感謝所有參與#SaveWithStoriesHK活動的人士，齊齊為慈善出一分力！」#SaveWithStories活動最先由女演員Jennifer Garner和美國救助兒童會合作推出。自推出以來，#SaveWithStories不斷擴展，以滿足全球各地兒童在疫情期間的需要，至今已經先後在澳洲、印度、荷蘭、南韓和英國等國家推出。香港救助兒童會總幹事司徒恩女士分享：「每名兒童都有享有優質教育的權利。救助兒童會推出這個活動，是希望在這艱困時刻，透過開心和有趣的方法來啟迪兒童；與此同時，為全球各地最弱勢的兒童提供極其需要的支援。我非常高興，我們的贊助人李徐子淇女士和所有參與者鼎力支持此活動。我希望#SaveWithStoriesHK能夠使香港的兒童抖擻精神，並協助確保沒有任何兒童被忽略。」救助兒童會除了向社區捐贈所需物資，亦正繼續向父母和兒童提供各類資訊和資源，以幫助他們應對疫情帶來的挑戰。#SaveWithStoriesHK是最新一項進一步支持香港社區的活動。