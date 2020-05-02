38歲余文樂中年幸福肥？　與仔仔合照驚見撞樣谷德昭

曾經貴為香港一代男神的余文樂，自從2017年與台灣「皮帶大王」千金王棠云組織家庭之後，不知是否專注做湊仔公，漸漸發福走樣。他昨日在IG上傳一張與仔仔在車上的自拍合照，仔仔在車後睡着了，張開口非常可愛。但當視線移到駕駛座的余文樂，驟眼一看，還以為是谷德昭或者快必（譚得志），再三看清楚，還是找不到昔日男神的痕跡，完全認不出這是余文樂！

余文樂曾經與陳冠希、謝霆鋒、余文樂、吳彥祖及馮德倫等並稱圈中五大男神。（IG圖片／lok666）

這真的是余文樂嗎？發福的臉形，消失的腮骨，髮線上移，失修的鬍渣，大叔的模樣，慈父的神情，往日的不羈男神似乎已經消失無蹤，更與減肥前的谷德昭撞樣。現年38歲的余文樂，經營潮牌生意，平日在IG只會上載自己的型仔相，自從有了仔仔余初見之後，就變成曬B狂魔，不過平日只上傳仔仔的側臉相，今次是首度公開他的正面相，相信是因為覺得仔仔的睡覺模樣太可愛了，所以不惜犧牲自己，即使明知自己一副大叔樣也照公開相片，果然父母對着孩子都是盲目的。

余文樂上載與仔仔的自拍照，驚現大叔樣，更意外與谷德昭撞樣。（IG圖片／lok666）

點會估到余文樂竟然會有跟谷德昭撞樣的一天。（視覺中國）

仲有幾分似快必。（資料圖片）

余文樂由昔日男神，日漸進化成幸福爸爸，點擊圖片：