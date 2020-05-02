【親愛的戎裝】李沁新劇劇照與《太陽的後裔》相似　網友：翻拍？

由李沁、黃景瑜主演的現代軍旅劇《親愛的戎裝》日前發布最新劇照，該劇改編自「折紙螞蟻」小說《軍裝下的繞指柔》，講述特種軍官梁牧澤（黃景瑜飾）與軍醫夏初（李沁飾）一起追求理想，履行軍人的職責與使命，同時也收穫愛情的故事。

劇照呈現了黃景瑜與李沁研讀劇本的狀態，兩人分別以軍裝與醫生袍亮相，表情嚴肅認真。不過，有些劇照構圖看上去與韓劇《太陽的後裔》相似，譬如宋仲基與宋慧喬在房內飲紅酒的場景等，因此引發網友熱議。

點擊下圖睇與《太陽的後裔》相似場景劇照：

很多網友都不約而同表示劇照很有《太陽的後裔》的感覺，更有網友誤以為「是不是翻拍的中國版」，而有網友解釋指，自己幾年前已讀過小說，比《太陽的後裔》時間更早，兩者雖然都是講述軍人與醫生的故事，但內容完全不同。

《軍裝下的繞指柔》於2011年完成網絡連載，2016年出版書籍。

有網友誤以為《親愛的戎裝》是《太陽的後裔》中國版。（微博截圖）

其實就造型來看，黃景瑜在劇中留有寸頭，身材高大，眼神凌厲，比起宋仲基更有硬漢氣質；而李沁較宋慧喬多了幾分冷艷氣質，予人鏗鏘玫瑰的感覺，陽剛與柔美並濟，有網友大讚兩人有「CP感」，非常期待首播。

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