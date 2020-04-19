【王牌對王牌】《慶餘年》劇組重聚　李沁撓人夫張若昀臂彎惹爭議

由張若昀、李沁、陳道明、宋軼、郭麒麟等主演的古裝劇《慶餘年》自首播後收視口碑雙收，劇中的幾位主演也人氣急升。在最新一集的綜藝節目《王牌對王牌》中，邀請了《慶餘年》劇組重聚，一眾主創都有亮相。

《慶餘年》劇組亮相《王牌對王牌》。（微博@王牌對王牌）

節目中進行了一些情景再現與遊戲環節，不料卻發生了一個「小插曲」。事緣「慶餘年家族」與「王牌家族」對決，雙方要講出拼音首字母都為「ddd」的詞語，張若昀幫李沁想出「D大調（D da diao）」答案，李沁答完之後，回到原位，自然地撓着張若昀臂彎，隨即馬上鬆開，結果「李沁挽張若昀」的話題即刻登上熱搜，引起網友討論。

很多人都知道，李沁與張若昀的太太唐藝昕分屬好友，去年6月兩人結婚時，李沁還是姊妹團成員，同唐藝昕關係親密。對於節目中的這一幕，大部分網友都認為李沁因為有一段時間未錄製綜藝節目，所以有些緊張，因此挽錯人，意識到不對之後立即鬆開，純屬正常，加之大家穿着戲服，就是林婉兒與范閒（兩人劇中角色），可能只是一時未來得切反應，希望不要惡意解讀。但也有少量網友認為這樣不妥：「我真覺得怪怪的，就是我閨蜜老公我也不能這麼下意識」、「有一絲絲尷尬」、「緊張得去挽自己閨蜜的老公的胳膊嗎」。

更有網友指過分解讀李沁與張若昀，不如說她與唐藝昕好過，兩人也不時公開「咀嘴」，關係可想而知。（VCG）

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其實早在去年《慶餘年》熱播，為劇集做宣傳時，李沁就非常避嫌，好似當時張若昀在微博貼出他們的宣傳照，借劇中橋段「仙女都穿白衣服」讚對方，李沁直接在評論區貼出張若昀與唐藝昕婚紗照，獲網友大讚「EQ高」。而且就算在拍攝期間，李沁都一直刻意同張若昀保持距離，加之她為人向來低調，口碑又好，幾乎零負評，想必今次只是誤會一場，無必要因為一個小動作而質疑李沁。

李沁一襲白衣裝扮靈氣十足。（微博@李沁）

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