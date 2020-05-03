【多圖】台美女激似廣末涼子　行街被誤會本尊其實是麵店老闆娘

世界上撞臉例子不時發生，若然天生似某位當紅藝人，分分鐘可以順利入行，而台灣女星林雨葶，家裡是經營涼麵店，她不時都會到店內幫忙，有她落場的日子，麵店生意必定特別好，皆因林雨葶外貌激似日本女星廣末涼子，連虎牙都似到十足，不少客人也慕名而來，而她亦成為綜藝節目常客，更由模特兒轉型拍劇，大有前途。

台女星林雨葶外貌酷似日本女星廣末涼子，其實她是一名模特兒及演員。（林雨葶IG）

林雨葶上綜藝節目，而外貌可說是她最大賣點。（Youtube影片截圖）

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日本女星廣末涼子，一直是不少男士的女神，只是隨著年華老去，又有不少負面新聞，逐漸被新一代女神如橋本環奈、新垣結衣取代，相當可惜。不過台灣女星林雨葶卻可以延續大家對廣末涼子的幻想，雪白肌膚，笑起來有腰果眼，加上跟廣末如出一轍的虎牙，走在街上往往被誤會是日本人，甚至被誤認是廣末本尊，要她一一解釋清楚。

林雨葶行街往往被誤會是廣末涼子，又以為她是日本人。（林雨葶IG）

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林雨葶家中經營涼麵店，而她亦因為高顏值被網民封為「涼麵西施」，林雨葶被發掘後，隨即當上模特兒，亦因為外貌似廣末涼子，被邀請上綜藝節目。現時她不但拍硬照廣告，而且也有拍攝電視劇，包括《靈異街11號》、《看不見的枕邊人》，走紅後她間中都會落麵店客串一番，想一睹女神芳容，就要看大家的運氣啦。