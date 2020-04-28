《大長今》連生朴恩惠拍劇做大茄　外貌廿年不變當單親媽媽

韓劇《再見媽媽又再見》由金泰希主演，飾演一位鬼媽媽，因交通意外離世，卻捨不得剛出世的女兒，徘徊數年後，在陰差陽錯下重返人間。劇中有各個心願未了而未肯升天的鬼魂，在金泰希協助下完成心願，最讓人意想不到是在群鬼中，竟然有位港人熟悉的女星，2003年韓劇《大長今》飾演連生的朴恩惠，現時42歲失婚的她要獨力養育孖仔，大茄角色都要頂硬上。

2003年的韓劇《大長今》，朴恩惠飾演長今好友連生。（劇照）

朴恩惠現時的樣子，跟廿年前完全一樣。（朴恩惠IG）

在《再見媽媽又再見》中，金泰希飾演還陽鬼媽媽，跟女兒及丈夫的感人情節，看得人眼濕濕。劇中金泰希認識了一班鬼魂，各有自己的催淚故事，金泰希忍不住花掉自己時間幫助他們，了卻心願才能升天。在眾多鬼魂中，竟然有位熟口熟面的大美女，原來是昔年《大長今》的連生，曾經紅遍東南亞的朴恩惠，而在劇中卻只演群戲，在一個鬼家庭中飾演鬼媽媽，雖然她戲份少得可憐，卻讓人一眼認出來，皆因她的外貌廿年如一日，仍然靚到dum一聲。

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朴恩惠2018年離婚後，獨力照顧一對孖仔。（朴恩惠IG）

朴恩惠當年爆紅，樣子甜美，而且有一份可愛的靦腆美，被譽為「韓版王祖賢」，《大長今》中的長今好姊妹連生，就充份散發出這種害害羞羞的氣質。朴恩惠爆紅後，先後有韓劇《火花遊戲》及台劇《深情密碼》，跟F4的周渝民合作，該劇還有本地歌手許志安，而朴恩惠婚後再拍了為人熟悉的《粉紅色的口紅》。

朴恩惠在《再見媽媽又再見》中，飾演鬼家庭的媽媽角色。（朴恩惠IG）

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在2008年朴恩惠下嫁企業家金漢燮，同年宣佈懷孕，可惜卻不幸流產，直至3年後才誕下孖仔，本應幸福美滿的婚姻，只維持了10年，朴恩惠跟丈夫於2018年離婚，她更要獨力撫養孖仔。重返幕前的她，雖然完全看不出真實年齡，但已不復當年人氣，而在《再見媽媽又再見》中，她也只能客串大媽鬼魂，讓昔年的粉絲紛紛戥她不值。