王傑遭冒名詐騙被迫出面澄清　近況曝光在加拿大養狗度日仍有作曲

57歲「浪子歌手」王傑是不少七、八十後的偶像，而他自2017年無預警宣布退出歌壇後，定居加拿大，近期Facebook卻出現一位自稱是王傑本人，表示想要回香港開演唱會，問粉絲要金援多少；遭冒名詐騙的王傑透過經紀人澄清：「這個不是我，我從來沒說過，也不知道這是什麼人發的。」

王傑出道30多年，以一首《幾分傷心幾分癡》奠定在歌壇的地位，當紅之際卻突然沉寂，日前他上節目才證實當時是遭下毒傷到嗓子，頭髮掉到剩百分之二十，嗓子與帥氣外型皆毀，讓他承受不少壓力，「那段日子我每天回到家，對著廁所那個鏡子，真的是瘋狂地哭，在那段日子我最怕的就是回去面對鏡子」。

他在告別歌壇前，曾與被五月天阿信於「犀利趴」合唱，阿信也向他喊話，希望他繼續唱下去，但王傑心意已決，淡出歌壇後定居加拿大。

此次遭人冒名詐騙，有粉絲留言願意資助，還留言「聽你的演唱會，人生才是圓滿的」，王傑的經紀人透露該帳號不久就消失了，無法得知究竟有沒有粉絲上當受騙。

對於王傑如何看待粉絲期待他復出開唱的事，經紀人表示：「演唱會他還蠻隨緣的耶，雖然一直有人邀約，但他覺得如果之後有些新的創作音樂作品可以跟大家分享，也不排除可能。」

經紀人也透露，王傑近3年在加拿大養狗又整理園藝，生活過得相當愜意，但其間也是持續創作；近期因新冠肺炎疫情嚴峻，王傑大多都待在家裡防疫，沒想到卻遭人冒名詐騙，「突然看到這消息也是一頭霧水，希望可以澄清一下是假消息」，盼粉絲不要上當。

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