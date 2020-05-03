【多圖】24歲數學老師被日本網民熱捧　封為「中國版橋本環奈」　

被封為「千年一遇美少女」的21歲日本人氣女星橋本環奈憑甜美臉蛋和呆萌個性深愛粉絲喜愛，而且她一雙水汪汪的琥珀色眼睛更是令人心動！日前，內地就有一位數學女老師在Twitter爆紅，更被日本網民執封為「中國版橋本環奈」，人氣超強。

流弋的相片被放到Twitter後爆紅。（Twitter截圖@ripvanwinkle99）

特別是這一張相，被日本網片指神似橋本環奈。（微博圖片@流弋__）

這位跟橋本環奈撞樣的女老師微博的網名叫「流弋」，現年24歲，來自江蘇蘇州，身高165cm，平時愛作Cosplay不同造型，化身Model影靚相。她其中一輯穿日本校服、名為「JK制服寫真」系列的寫真，就被日本網民放到Twitter，引起關注，至今已吸過23萬讚好。相中的她，有着跟橋本環奈一樣的琥珀色眼珠，五官精緻，更有空靈的氣質，日本的網民紛紛留言讚美，講到︰「好像洋娃娃」、「有一瞬間還以為是橋本環奈呢」、「要是我數學老師那麼美，我一定好好學習」等，更封她為「中國版橋本環奈」，又有人求她的IG帳號。

橋本環奈被封為「千年一遇美少女」。（橋本環奈Twitter圖片）

點擊下圖睇橋本環奈嘅靚相︰

+ 16 + 15 + 14

《香港電影我撐場民選大獎2020》全民一人一票，用行動撐本土！

https://hkmovies2020.hk01.com

旗艦智能手錶 Series 5、Dyson風筒等豐富獎品等你贏！

流弋得知自己在Twitter爆紅，在微博留言︰「這套圖收到這麼多關注真的非常開心，謝謝推特上大家的喜愛。目前由於工作原因，我沒有打算開通twitter或者ins，常用的社交賬號只有微博哦～如果有類似我的賬號應該是假的。」流戈在微博有約2萬5個粉絲，她除了是一名數學老師外，平時喜歡穿著裙子、喜愛拍照，也時常透過社群平台分享自己的日常生活，她除了會穿日本高中校服，也會穿女僕裝、婚紗等拍照，風格多變，每次都有新感覺！

點擊下圖睇流弋其他靚相︰

+ 35 + 34 + 33

同場加映︰【多圖】邵岱兒着泳裝上《愛玩客》 騷火辣身材網民居然留意呢樣

【多圖】邵岱兒着泳裝上《愛玩客》 騷火辣身材網民居然留意呢樣