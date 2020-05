鄧麗欣激罕貼性感床照　網民︰王子流口水流鼻血了

鄧麗欣(Stephy)跟男友王子(邱勝翊)愈愛愈高調甜蜜,羨煞旁人。剛剛在月中於IG放閃祝男友生日快樂的Stephy,因疫情關係,就要分隔兩地受相思之苦。

Stephy貼出誘人「床照」。(Instagram@stboo)

日前,Stephy在IG貼出一張穿黑色吊帶睡衣躺在床的照片,罕有曬性感。她留言寫上︰「”Never regret a day in your life. Good days give you happiness. Bad days give you experience. Worst days give you lesson. Best days give you memories” Have a Good night.」叫大家不要為人生過的每一天感後悔,更和大家說晚安。網民紛紛讚好這張靚相,更留言說:「王子流口水流鼻血了」、「這照片不行啦」、「流鼻血啦」及「睇到張相,突然想起你以前部《內衣少女》嘅電影」。

