鄧麗欣激罕貼性感床照　網民︰王子流口水流鼻血了

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鄧麗欣（Stephy）跟男友王子（邱勝翊）愈愛愈高調甜蜜，羨煞旁人。剛剛在月中於IG放閃祝男友生日快樂的Stephy，因疫情關係，就要分隔兩地受相思之苦。

Stephy貼出誘人「床照」。（Instagram@stboo）

日前，Stephy在IG貼出一張穿黑色吊帶睡衣躺在床的照片，罕有曬性感。她留言寫上︰「”Never regret a day in your life. Good days give you happiness. Bad days give you experience. Worst days give you lesson. Best days give you memories” Have a Good night.」叫大家不要為人生過的每一天感後悔，更和大家說晚安。網民紛紛讚好這張靚相，更留言說：「王子流口水流鼻血了」、「這照片不行啦」、「流鼻血啦」及「睇到張相，突然想起你以前部《內衣少女》嘅電影」。

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