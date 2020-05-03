【開心速遞】龍璟風時隔三年強勢回歸　入主接龍仲有兩大美人相伴

龍璟風（風少）（陳浚霆飾）在《愛·回家之開心速遞》屬於元老級角色人物，故事初期風少以龍敢威之私生子出場，但在第二集被車至昏迷不醒，後回來因為靈魂被熊樹仁（單立文飾）攝進相機，再以鬼魂身份進駐熊家。在熊家「生活」的日子中，他也與熊家家人，特別是熊心如，產生如家人一般的感情。龍璟風（風少）為人有情有義，與熊家感情深厚，其中一次因為龍敢威被綁架，更附身在秦博思身上將他救出，因而甚得觀眾歡心。

故事講大龍生Cut了風少的信用卡和零用錢，迫他回到香港。（電視截圖）

不過後來因為演員陳浚霆合約屆滿而離開無綫，在第130集就只由熊家各人以及龍敢威口中提起，風少因為手術成功而靈魂重返肉身，第205集更由龍敢威口中得知，風少已經到了美國治療。一個好角色的離開，確實令人不捨。不過！今日（03/5）龍璟風，風少（陳浚霆飾）終於回歸啦！劇情講到因為大龍生為早前風少不肯捐肝一事而生氣，就Cut了他的零用錢以及付屬卡，迫他出現。

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終於風少決定加入接龍集團。（電視截圖）

而風少亦都如大龍生所願，回港找他，其後更應他所求加入「接龍集團」成爲「尋寶圖」網店的客戶主任，亦看到拜金的「接龍潘金蓮」Anita（梁茵飾）對他十分有興趣。除此之外，預告中風少亦會回重熊家撞見熊心如（蘇韻姿飾）。到底風少會與熊心如再續前緣，還是會選擇索爆的Anita呢？

Anita同風少都好襯，一個有錢，另一個貪錢...（電視截圖）

不過觀眾應該會比較喜歡風少和熊心如這個組合。（電視截圖）