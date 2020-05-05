Lisa@BLACKPINK遭網友死亡恐嚇　曬墓碑相言論令人脊骨發涼

韓國女團BLACKPINK成員Lisa憑藉精緻的樣貌與出色的舞蹈實力圈粉無數，在IG坐擁3200萬人追蹤，深受海內外粉絲追捧。 然而，台上氣場十足，台下活潑可愛的Lisa日前遭到網友的死亡恐嚇。

該網友在Twitter表示：「BLACKPINK回歸舞台我就會射殺Lisa，然後你可以同你的偏見說再見，因為那將是你最後一次看到她醜陋的臉。」甚至還將Lisa的照片Key在墓碑上，一番言行舉止令人脊骨發涼。

作為YG娛樂首個出道的外國藝人，Lisa因為有一張東南亞面孔曾遭到韓國網友種族歧視，還有傳她在隊內遭受霸凌等。但Lisa憑藉自己扎實的舞蹈功底與舞台魅力慢慢獲得越來越多人認可，今年為內地選秀節目《青春有你2》擔任導師也展現出專業水準，好評不斷。

Lisa落手落腳指導練習生舞蹈，要求非常嚴格。（微博@愛奇藝青春有你）

不過，目前YG娛樂尚未就此發出聲明，Lisa的粉絲後援會緊急號召大家一起去外網聯絡泰國駐韓大使館以及YG，希望能夠保護Lisa。同時有大量網友湧入Lisa的IG留言，安慰她不要擔心，要保護好自己，人身安全最重要等。而發布該信息的帳號現已被凍結，BLACKPINK將於6月回歸。

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