內地大型偶像女團選秀真人騷《青春有你》第二季於12日晚8點開播，由蔡徐坤擔任主持人，Lisa@BLACKPINK、Ella@S.H.E、Jony J分別任舞蹈、音樂、說唱導師，陣容不俗。其實早在節目宣布Lisa加盟時便備受矚目，臨近開播，各位導師的討論度都非常高，而日前網上曝光了一張Lisa的素顏相，引起大家熱議。

相中的Lisa身穿黑灰色拼接T恤，笑容燦爛，手上還拎有一堆東西，雖然是純素顏出镜，但也難掩她精緻的小臉。不過可能燈光的原因，Lisa的皮膚較之前沒有那麼白皙。有網友見到後留言指素顏的她有些似陳偉霆：「是兄妹嗎？太像了吧」、「這是什麼緣分」，不料卻掀起雙方粉絲罵戰：「辱陳偉霆了，陳偉霆是帥哥型男，Lisa脫離濾鏡就真的……」、「美女誰也不像，獨美」等，也有網友表示「果然顏值高的人都是相似的」。

日前Lisa一張素顏相於網絡曝光，不少網友指似陳偉霆。（微博圖片）

被譽為「人間芭比」的Lisa擁有一對大眼同高鼻，身材比例優異。從小熱愛跳舞的她，舞蹈功底出眾，憑藉性感帥氣的舞台魅力圈粉無數。之前在《青春有你》第二季的發布會上，Lisa一段隨性的舞蹈即刻登上熱搜，火爆程度可見一斑。而作為節目導師，Lisa不僅努力學習中文，還親手為選手們寫信，揭露自己5年練習生的心路歷程，她指自己14歲時就想成為一名歌手，努力說服了反對的父親，離鄉背井去到韓國，面對陌生的環境，聽不懂、說不出，每日還有長時間、高強度的訓練，她能做的只有堅持，太過難受有時便偷偷在被子裏哭，那個瞬間很想回家，「5年的時間很長，但我從未想過放棄。」所以Lisa也鼓勵這些懷揣夢想的女生們無論遇到什麼困難都要堅持下去。

《青春有你2》終於開播。（視頻截圖）