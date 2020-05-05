BLACKPINK成員Jennie、Lisa示範「渣女風」　三招打造今期流行！

「時尚是一個輪迴」，時下有很多服飾與風格搭配都曾在八、九十年代盛行，而由去年年尾開始，逐漸刮起了一陣「渣女風」，開始慢慢成為流行指標。

一聽到「渣女」，自然會想到「負面」，但運用到着衫上，它並非是令人討厭、機心重、玩弄人的bitch，或是罵人的用語，而是代表氣場強勁、自信獨立、有個性，中性又不失性感的風格。

渣女Style的搭配主要以crop top與高腰相結合，頗有加州風格，展現女性曲線的同時，也露出帥氣的一面，剛柔並濟，非常撩人，韓國女團BLACKPINK的Lisa與Jennie就非常具有代表性。

搭配法則一：crop top+高腰直筒長褲

這是渣女style最易上手的搭配，嚴格來講，對身材的要求並不是太高。譬如一件簡單的sports bra與寬鬆的運動長褲就可以完成這個風格。這樣的搭配不止突出腰線，還能在視覺上拉長腿部線條，即使沒有馬甲線也能呈現「fit」的感覺，如果覺得手臂上太多肉，也可以加件外套。

上衣可分為西裝、吊帶、strapless、短袖、背心、衛衣等，如果上衣過長，可以選擇內襯一件bra top，將上衣底部塞入bra top，或者在套上一件crop top的短袖，根據個人喜好搭配。

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搭配法則二：crop top+高腰短裙

這個搭配可能對腿部就有些許要求，最好不要太粗壯，體現腿部線條的同時也呈現出腰部線條，可愛又性感。

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搭配法則三：修身連身裙

這是對身材要求最高的一個搭配，但同時也是最能體現「曲線」的穿着。除了吊帶裙、背心裙之外，西裝裙、T恤裙也不失為一個好的選擇，前兩者可愛中帶性感，後兩者則是性感中帶帥氣，鞋履方面可以選擇波鞋、高踭鞋、馬丁靴等等，都會呈現出不同風格，還多了幾分優雅。

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妝容：煙熏+紅唇

除了穿衣搭配以外，最能體現渣女Style的還有妝容，尤其以眼妝同唇妝為主，多是深色眼影+深紅唇，看上去比較凌厲，彰顯氣場，略帶復古feel。

好似倪妮這樣的妝容，眼部有些煙熏妝，以及深紅色唇膏。（微博@倪妮工作室）

其實「渣女風」強調的就是「做自己」，不用在乎他人眼光。這樣的穿衣搭配在七、八十年代已經流行，隨著意大利品牌Brandy Melville慢慢被網友熟知，越來越多人穿上crop top與高腰牛仔褲與貼身裙，帶起新的流行風潮。Brandy Melville本著one size fits most的Slogan，只售賣S size的服裝，屬於美式風格，近年開始受到很多亞洲人追捧。除了Brandy Melville，美國品牌UNIF（UR NOT IN FASHION）的服飾風格也與其類似，但就更加街頭。