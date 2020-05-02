【The King】女二鄭恩彩中央聖馬丁畢業　私下係素顏靚女衣品不俗

由李敏鎬、金高銀、鄭恩彩等主演的劇集《The King：永遠的君主》於4月17日首播，雖然是李敏鎬時隔3年回歸小熒幕，但網友對此評價不一，有人認為劇集編劇與主角都無可挑剔，但也有網友對劇情有些失望，而且男女主角並無什麼CP感，金高銀不如第二女主角鄭恩彩吸睛。

目前為止，鄭恩彩的戲份其實並不多，她在劇中飾演大韓帝國女總理具瑞憐，憑藉睿智的外表、流利的口才躋身政壇，野心勃勃，由妝容到着裝，再到個人氣質，可謂搶Fo過女主角金高銀，被譽為「最美女總理」。而隨着劇情的發展，她會逐漸黑化，令觀眾非常期待她的表演。

今年33歲的鄭恩彩畢業於中央聖馬丁藝術與設計學院( Central Saint Martins College of Art and Design），主修美術專業，擁有立體的五官，清晰的輪廓，眉宇間有幾分英氣，氣質清冷，極具辨識度，與朱智勛同屬Keyeast公司。除此之外，鄭恩彩還為不少雜誌拍攝廣告，身高170cm的她鏡頭表現力十足，淡妝、濃妝都能Carry，絲毫不輸專業模特兒。

雖然是第二女主角，但鄭恩彩一出場便相當搶fo。（劇照）

其實私底下的鄭恩彩多數以素顏示人，或者是學藝術出身，她對fashion有敏銳的觸覺，在穿衣搭配方面非常拿手，衣品不俗，可以駕馭多種風格，呈現出不同氣質。

在廣告中，鄭恩彩多以氣場較勁的造型出鏡，或以all back髮型，或以濃艷妝容，與劇中的具瑞憐風格接近，帥氣又不失柔美。

點擊下圖睇鄭恩彩型格Look：

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縱觀鄭恩彩的IG，生活中的她非常低調，多數記錄的是工作花絮，鮮有分享個人生活，而且幾乎都是素顏，風格多以復古、文藝、中性打扮為主，有時還有些日系、港風的感覺。

點擊下圖睇鄭恩彩生活照：

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