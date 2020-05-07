【創造營2020】四葉草朱主愛最有知名度　挑戰大熱劉些寧唔簡單

內地女子選秀節目《創造營2020》日前開播引起不少話題，101位女生將競爭7席位組女團出道。在這101位女生當中不乏已有知名度的女明星，其中一位就是來自馬來西亞的創作歌手朱主愛（四葉草）。雖然朱主愛擁有出眾外形又懂得唱歌，可是面臨的挑戰亦不簡單，因為有幾位女學員的實力亦非同凡響，甚至於比她更出色，未正式出道已經有許多人關注。

朱主愛（中）參加選秀節目引起關注。（《創造營2020》微博圖片）

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眾所周知，朱主愛因為歌曲《好想你》而紅遍網絡，繼而參加多檔綜藝節目包括《紅牛2015 BTV環球春晚》﹑《蓋世英雄》成為王力宏一團的學員，曝光率相當高。所以在今次節目中她的知名度相比其他女學員高，憑其創作實力有望組女團出道。

可是有幾位女學員將會是她最大的敵人，第一位就是23歲的劉些寧，曾在韓國以女團gu9udan出道的她，雖然在國內知名度不高，不過單憑其漂亮的外形與出色的舞技，令她討論聲高漲。事關在第一期播出的節目當中，梳著長直髮的劉些寧氣質逼人，精緻的五官一出場就非常吸睛，當代表團隊出來PK跳舞的時候，舞蹈基礎與實力相當高，睇到幾位導師讚不絕口，令她順利登上首發7席位之一。

劉些寧是大熱門之一。（《創造營2020》微博圖片）

其次就是23歲的王藝瑾，身高170CM的她，留著長捲髮的她在首期節目中大展歌喉唱《喜歡你》，甜美的歌聲唱得全場心醉，打動了導師黃子韜：「我從錄到現在為止，看完之後心裡有點感覺的那種。」就連身為歌手導師的毛不易亦給予高度評價：「確實唱得好，然後個人風格特別強。」在網上她擁有 不少支持者。

王藝瑾唱歌好好聽。（《創造營2020》微博圖片）

另一位同是23歲的姜貞羽，擁有古典氣質的她是一位演員，曾參演過不少影視作品。在首期節目中她就展現自己擅長的舞蹈，睇到導師都有讚無彈。而她出色的外形亦非常討好，不少人都覺得她的顏值是門面擔當。還有20歲的林君怡﹑18歲的敖心儀，她們清一色都是舞技驚人的學員，而且外形都不錯。而21歲的希林娜依·高﹑22歲陳卓璇同22歲鄭乃馨都是唱得之人，所以朱主愛要突圍而出就要加倍努力。

姜貞羽的氣質非常出眾討喜。（《創造營2020》微博圖片）